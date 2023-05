Une femme de 96 ans vise un record du monde à la Fin de semaine des courses d’Ottawa

Au même moment l’an dernier, Réjeanne Fairhead laçait soigneusement ses espadrilles et commençait à marcher. Elle franchissait, 58 minutes et 52 secondes plus tard, la ligne d’arrivée de l’épreuve du 5 kilomètres de la Fin de semaine des courses d'Ottawa.

Sans aucun entraînement et à l’occasion de sa première course du genre, Mme Fairhead a établi un nouveau record canadien dans la catégorie des 95 ans et plus.

Âgée de 96 ans, elle ne vise cette année rien de moins que le record du monde pour les femmes de 95 ans et plus. Pour accomplir son objectif personnel, la nonagénaire devra battre son record de 3 minutes.

Je ferai de mon mieux. S'il ne pleut pas, j'ai de meilleures chances , lance-t-elle.

Au-delà du record à battre, le but premier de Réjeanne Fairhead est d’abord de recueillir des fonds pour le foyer de soins de longue durée PerleyHealth d'Ottawa, où elle fait du bénévolat depuis 27 ans. Son deuxième est d'inspirer d'autres personnes âgées à rester actives.

Beaucoup de gens, quand ils vieillissent, ne veulent rien faire, dit-elle. Quand on est malade, c’est autre chose, mais si vous en êtes capable, bougez .

Une bonne préparation

Contrairement à l'an dernier, Réjeanne Fairhead s’est préparée en vue de l’épreuve. Elle s'entraîne avec la physiothérapeute d'Ottawa Richelle Weeks depuis février.

La professionnelle a souvent travaillé avec des aînés dans sa carrière, dit-elle, et constate que la forme physique de Mme Fairhead est à un niveau bien au-dessus de celle de la plupart de ses anciens clients.

Elle se déplace comme si elle était dans la quarantaine ou la trentaine. Elle bouge très facilement , témoigne la physiothérapeute.

Réjeanne Fairhead et sa physiothérapeute Richelle Weeks Photo : Gracieuseté : Richelle Weeks

Selon son entraîneur, Réjeanne Fairhead a grandi sur une ferme tout en élevant six enfants, ce qui l’a gardée active. Son mode de vie, selon elle, est l’un des secrets de sa longévité.

Le programme d’entraînement concocté pour Mme Fairhead est progressif. Elle a commencé par compléter une distance de deux kilomètres au rythme visé pour la course pour répéter l'entraînement jusqu'à atteindre graduellement cinq kilomètres.

Sa physiothérapeute lui a également recommandé une routine d’exercices simples de musculation.

Si elle veut battre le record mondial dans sa catégorie, Réjeanne Fairhead devra tenir un rythme de 11 minutes par kilomètres, une vitesse qui selon l’entraîneur frôle le trot .

Elle marche un peu vite. Maintenant, avec un bon entraînement, je pense que nous pourrions certainement retrancher 3 minutes à son temps de l’année dernière , estime la physiothérapeute Richelle Weeks.

L’épreuve du 5 km de la Fin de semaine des courses d'Ottawa débutera à 16 h samedi. Vers 16 h 55, Mme Fairhead saura si elle détient le nouveau record.

Avec les informations de Benjamin Andrews, CBC