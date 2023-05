Une tunique créée pour les mères à La Nichée

Des mamans bénévoles de l’organisme almatois La Nichée ont créé une tunique spécialisée qui s’adapte au corps durant la grossesse et après l'accouchement. De plus, celle-ci a permis à deux mères d’obtenir une formation reconnue par le Centre de formation générale pour adultes (CFGA) Lac-Saint-Jean.

Les cours sont donnés par Jessie Lapointe qui, avec ses élèves, a créé ce vêtement spécialisé de type trois en un.

La création s’est faite durant les cours de couture donnés par une autre mère bénévole de ce centre de ressources familiales en périnatalité, qui est la période allant de la grossesse jusqu'au deuxième anniversaire.

Grâce à cette création, Jessie et une autre mère ont fait reconnaître leur bénévolat pour obtenir un certificat de formation pour un métier semi-spécialisé, équivalant à 450 heures de formation. Elles ont ainsi formé la première cohorte.

Ça me permet de ne pas avoir un trou dans mon CV et quand un jour je vais retourner sur le marché du travail, je n'aurai pas rien fait. Parce que des fois, juste s'occuper de ses enfants, aux yeux de la société, ce n'est pas assez. Ça me permet de socialiser, de voir d'autres mamans , a partagé Jessie Lapointe.

Jessie Lapointe prend une pause d'allaitement avant de retourner à la couture. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Environ 150 certificats de formation pour un métier semi-spécialisé sont offerts au CFGA à Alma.

Parce qu'elles avaient déjà toutes les compétences, tous les acquis. On n’avait pas besoin de faire toute la formation, mais elles ont eu la certification ministérielle. Et aussi on a accompagné les filles pour la création de leur tunique , a ajouté Mylène Lapointe, conseillère pédagogique au CFGA Lac-Saint-Jean.

Le certificat de formation est offert directement dans les entreprises et n'occasionne aucun coût pour les employeurs. Il faut être âgé de 16 ans et plus.

Nous on se déplace en milieu de travail. Les adultes n'ont pas besoin de venir en formation nécessairement à l'école, dans les classes , a enchaîné Mylène Lapointe.

Les tuniques seront vendues dans la boutique Lani à La Nichée, qui offre déjà des produits conçus par des mamans bénéficiaires de l'organisme.

De l’accompagnement

Pendant que les mamans suivent leurs cours, une intervenante de La Nichée soutient l'activité. Elle s'assure que le petit Joalik soit bien chouchouté quand sa maman coud.

On a trouvé des personnes responsables pour s'occuper des enfants, afin qu'elles avancent plus rapidement , a exposé Annabelle Charron, intervenante en périnatalité.

Les mamans bénévoles peuvent ainsi assembler les pièces ou coudre les poches en toute quiétude.

J'ai appris aussi d'autres techniques que je n'avais pas. Comment coudre des manches, des affaires comme ça. Lentement mais sûrement. J'attrape la piqûre et peut-être qu'un jour je vais être capable d'en dessiner une, moi aussi, une tunique , a indiqué Elyse Bouchard, une maman bénévole.

Mylène Lapointe est conseillère en entreprises au CFGA Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Si cette envie survient pour Elyse ou pour d'autres mamans, La Nichée entend bien bonifier le volet d'insertion socioprofessionnelle. Que ce soit pour devenir aide-éducatrice ou aide-concierge, plusieurs formations peuvent être offertes en partenariat avec le Centre de formation générale des adultes.

On s'adapte vraiment à la conciliation travail-famille, travail-école, travail-école-famille. Je pense que nous avons tout avantage à utiliser ce modèle-là pour favoriser l'insertion au travail , a précisé Diane Tanguay, directrice générale de La Nichée.

D’après un reportage de Laurie Gobeil