Le projet de loi 45 sur la création d’une commission de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick fait bondir les municipalités. Un article prévu dans ce projet de loi donne le pouvoir à Fredericton de modifier ou supprimer un arrêté municipal. Le ministre Allain se défend et dit que son projet de loi a été mal interprété, mais plusieurs intervenants choisissent de rester sur leurs gardes.

Plus tôt cette semaine, plusieurs maires de municipalités ont dénoncé cet article du projet de loi 45. Si l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick le qualifie d’inquiétant , le maire de Campbellton et porte-parole des Cités du Nouveau-Brunswick, Jean-Guy Levesque, parle d’une claque au visage .

Lors d’une entrevue au micro de l'émission La matinale, le ministre de la gouvernance locale, Daniel Allain, s’est défendu. C’est en aucun temps une claque au visage et je suis même désappointé du propos. Je trouve que c’est irrespectueux.

Le ministre a profité de l'étude en comité parlementaire du projet de loi 45 pour tenter de calmer le jeu vendredi.

Fredericton ne pourra pas, de sa propre initiative, annuler ou modifier un arrêté municipal, assure-t-il. Il explique que le gouvernement ne tranchera qu’à la fin d’un processus mené par une nouvelle entité indépendante, la Commission de la gouvernance locale.

Il assure qu’un arrêté municipal sera étudié seulement si la Commission reçoit une plainte. Une équipe fera ensuite une recommandation au ministre pour modifier le règlement, s’il y a lieu.

Cependant, un article du projet de loi indique clairement que le ministre peut révoquer un arrêté par voie de décret, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Mais le ministre indique qu’il y a un processus à respecter.

Il y a un processus, il y a un processus établi. Et je peux dire tout de suite, on aurait pu dire : ‘’les pouvoirs du ministre. On pourrait aussi dire : ‘’protéger nos fermes, protéger notre foresterie'', donc c’est une mesure de protection.

Une façon de contester un arrêté municipal

À titre d’exemple, Daniel Allain explique que le projet de loi permettrait de donner une alternative à un entrepreneur voulant contester un arrêté municipal, comme par exemple, un agriculteur qui veut faire l’épandage de pesticides, mais dont la municipalité l’interdit. Selon le ministre, celui-ci pourra faire appel à la Commission sur la gouvernance locale.

Le président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, Joël Lamarche, se réjouit de cette possibilité et affirme qu’il s’agissait d’une demande du secteur.

Vu que les fermes rentrent dans les municipalités, là c'est les règlements municipaux qui s'appliquent à nos entreprises. Ce qui nous faisait peur là-dedans, c'est qu'avec quelques arrêtés municipaux, ils nous empêchent de travailler, de faire notre job comme du monde , dit-il.

Il précise que les agriculteurs ne veulent certainement pas aller contre les municipalités, mais désirent que des experts se penchent sur un arrêté municipal précis, qui affecte leur travail, pour déterminer cet arrêté a sa raison d’être.

Ça nous donne une porte de sortie. S’il y a un arrêté municipal qui est voté, qui va nous limiter dans nos travaux, bien, on a une possibilité de contester ça.

De son côté, Yoan Bourgoin, un militant environnemental, est plutôt nuancé dans sa réflexion quant au projet de loi 45 et croit, comme les municipalités, qu’il peut représenter une certaine érosion de la démocratie.

Le problème, c'est vraiment que les municipalités devraient pouvoir être en mesure de prendre leurs propres décisions, sans ingérence du gouvernement provincial.

« Je pense que c'est très important que les municipalités puissent avoir le droit de prendre leurs décisions au niveau environnemental. » — Une citation de Yoan Bourgoin, militant environnemental

Il ajoute que les municipalités ont un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques et qu'elles doivent pouvoir prendre des décisions qui seront respectées.

Les verts et les libéraux se méfient

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, est sur ses gardes. Il craint que le ministre ait, malgré ce qu’il dit, le pouvoir de s’attaquer aux arrêtés qui déplaisent à son gouvernement.

De la façon dont c’est écrit, moi je pense que oui. Oui, il peut le faire unilatéralement.

Kevin Arseneau, député vert de Kent-Nord. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le libéral Jacques LeBlanc, député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, exprime aussi certaines inquiétudes face à ce projet de loi. Il croit qu'il y a des questions qui n'ont pas encore été répondues, notamment le processus de nomination des membres de la Commission.

Ça va être le cabinet qui va appointer ces membres. On soupçonne que ce sont des gens compétents, mais on ne peut jamais donner la chance au gouvernement de vouloir mettre leurs alliés.

Daniel Allain souhaite que le projet de loi soit adopté en juin.

