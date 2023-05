Une faillite de plus de 1,5 M$ pour le propriétaire de Boutique Vo2

Le propriétaire de Boutique Vo2, Dominic Piché, fait face à une faillite de plus de 1,5 million de dollars. Les documents officialisant la faillite de l'entreprise qui possède l’édifice de commerce sur le boulevard Talbot à Chicoutimi ont été déposés jeudi.

Pour ce qui est de l’entreprise Vo2 en tant que telle, rien n’a été déposé pour l’instant.

Les dettes pour le bâtiment s’élèvent précisément à 1 521 304 dollars. La valeur des actifs, qui est dans ce cas-ci celle de la bâtisse, est estimée à 948 300 dollars. Le syndic de faillite Raymond Chabot est mandaté dans ce dossier.

La première assemblée avec les créanciers aura lieu le 14 juin.

Fermeture sans préavis

Il y a deux semaines, les clients de Boutique Vo2 se sont butés à des portes closes.

Une affiche sur la porte mentionnait à ce moment que le commerce était fermé pour inventaire, mais aucun employé ne se trouvait dans les installations. L’affiche a depuis été retirée.

Cette affiche se trouvait à l'entrée. Elle a récemment été retirée. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Le commerce venait à peine d'emménager, il y a six mois, dans un bâtiment plus grand sur le boulevard Talbot.

Un fournisseur avait vu venir le coup

L’un des fournisseurs de Boutique Vo2, le fabricant de vélos Spherik, avait cessé de faire affaire avec l’entreprise il y a quelques mois. Selon l’un des copropriétaires, des indices laissaient déjà croire que le commerce était en difficulté financière.

Moi, je voulais récupérer mes vélos, car on se doutait de ce qui s’en venait. Au mois de janvier, nous avons récupéré environ 150 000 dollars de vélos que je préférais avoir chez moi plutôt que de les laisser là. Ça donnait aussi une chance à M. Piché de se sortir du pétrin, parce qu’il y avait beaucoup d’inventaires à ce moment-là , explique le copropriétaire et directeur des communications et du marketing pour Spherik, Martin Tardif.

M. Tardif se désole de cette faillite, qui causera assurément des dommages collatéraux, selon lui.

N’empêche que des fournisseurs ont perdu de l’argent et qu'une faillite peut en entraîner d'autres. C’est un tourbillon. Il y a des gens qui vont perdre 2000 dollars et pour qui ce montant est très important. Pour nous, ça aurait été 150 000 dollars. On est un petit manufacturier canadien. Ça aurait eu un impact , assure-t-il.

Les clients qui ont fait l’achat d’un vélo de marque Spherik chez Vo2 auront au moins la chance de pouvoir se tourner vers un autre commerce s’ils ont à se prévaloir d’une garantie.

On fait maintenant affaire avec Sportcycle Expert sur le boulevard Saint-Paul à Chicoutimi. Cette entreprise va reprendre les garanties. À partir du moment où il y aura des pièces à changer, c'est nous qui allons les fournir à Sportcycle Expert. Par contre, il y aura des frais de main-d’œuvre , a indiqué Martin Tardif.

Quant au propriétaire de Boutique Vo2, Dominic Piché, il n’a toujours pas rendu les appels de Radio-Canada.