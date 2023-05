Québec en avance sur ses cibles en autonomie bioalimentaire

Pour le directeur général de Pêcheries Gaspésiennes, Olivier Dupuis, c’était une première participation à cette rencontre annuelle qui regroupe plus de 600 partenaires engagés dans la mise en œuvre de la politique bioalimentaire du Québec.

C’est important pour nous, comme entreprise agroalimentaire, de suivre ces rencontres-là parce que la politique bioalimentaire, ça couvre tous les défis actuels : pénurie de main-d’œuvre, inflation, production, distribution , explique M. Dupuis. Manger, c’est la base!

Il affirme que cette rencontre est l’occasion d’être à l’affût de tout ce qui se passe dans le milieu, de faire du réseautage et de parler à toutes sortes de gens, tant dans le secteur des pêches que dans celui de l’agriculture.

M. Dupuis avait été invité comme panéliste pour le groupe de discussion sur les jeunes et l’entrepreneuriat. Le contexte actuel, avec l’inflation et la pénurie de main-d’oeuvres, peut faire peur , estime-t-il. Les jeunes, qu’ils décident de reprendre une entreprise familiale ou de créer une nouvelle entreprise, que ce soit en Gaspésie ou ailleurs au Québec, ce sont des passionnés qui veulent aller plus loin.

Un espace commun peut être très stimulant pour encourager les producteurs à plonger dans l’aventure de l’entrepreneuriat et peut faire partie des solutions pour affronter les défis actuels, avance l’entrepreneur gaspésien.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La politique bioalimentaire, c’est un peu comme notre boussole pour tout notre secteur alimentaire au Québec. Ça a été co-construit sur un certain nombre d’années et cette journée nous permet de nous orienter pour les années qui s’en viennent , a expliqué le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne qui a pris la parole à l'ouverture et à la fin de cette journée de rencontres.

Les produits marins du Québec

Olivier Dupuis aimerait que les Québécois connaissent et consomment plus de produits marins d’ici.

C’est à nos grands organismes comme Aliments du Québec d’aller vers ces entreprises-là et de les encourager à adhérer, afin de faire la promotion de ces aliments-là , affirme pour sa part le ministre Lamontagne.

Le nombre d'adhérents à Aliments du Québec est maintenant supérieur à 1600, soit une augmentation de 25 % par rapport à avril 2020, pour plus de 26 240 produits certifiés, une hausse de 19 %.

Québec rapporte que les Québécois ont davantage confiance dans les aliments d'ici qu'avant. Sept consommateurs québécois sur dix affirment avoir confiance dans le logo des Aliments du Québec.

Olivier Dupuis mentionne qu'environ la moitié des produits de son entreprise Pêcheries Gaspésiennes est écoulé au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Concernant l’écocertification des produits marins québécois, la cible de la politique bioalimentaire pour 2025 est d’avoir 70 % des produits écocertifiés, notamment par la certification du Marine Stewardship Council qui constitue un standard de référence international et assure aux consommateurs que les poissons et less fruits de mer qu'ils consomment proviennent d’activités qui ne nuisent pas aux écosystèmes.

On avait augmenté de beaucoup notre niveau de pêche et écocertifiée [au cours des dernières années]. À cause de la baleine noire, on a subi un ressac, mais tous les acteurs sont mobilisés pour aller obtenir à nouveau cette certification , affirme le ministre Lamontagne

Il mentionne que le nouveau prototype d'engin de pêche à double seuil de rupture qui a été mis au point par le Centre de recherche Merinov et l’Université du Québec à Rimouski, qui évite l’empêtrement des baleines noires, augure bien pour l'obtention de l’écocertification.

Au terme de cette quatrième rencontre des partenaires de la Politique bioalimentaire 2018-2025, tous les intervenants soulignent l’importance de l’innovation et de l’entrepreneuriat jeunesse pour atteindre toutes les cibles.

Pour assurer une meilleure autonomie alimentaire, Olivier Dupuis conclut que le soutien du gouvernement sera crucial dans tous les secteurs avec les défis actuels de pénurie de main-d’œuvre, de logement, de transport et d’inflation.