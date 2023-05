Ian Anderson était jusqu'à tout récemment vice-président de la logistique de Teck. Il a succédé à Réal Foley le 16 mai, qui devrait aider à la transition jusqu'à sa retraite à la fin de novembre.

La société établie à Vancouver a également annoncé qu'André Stark a été nommé vice-président au marketing et à la logistique pour les métaux de base, tandis que Michael O'Shaughnessy a été nommé vice-président au marketing et à la logistique pour le charbon.

Le mois dernier, Teck a annulé un vote de ses actionnaires lorsqu'il est devenu évident qu'elle n'avait pas suffisamment de soutien pour sa proposition de scission de ses activités en deux groupes distincts.

L’entreprise minière a indiqué qu'elle poursuivrait, à la place, ce qu'elle estime être une séparation plus simple et plus directe .

La minière suisse Glencore, qui a fait une offre publique d'achat non sollicitée à Teck, et qui a été rejetée par le conseil d'administration de la minière canadienne, avait exhorté les actionnaires à rejeter la proposition de séparation.