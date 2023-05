L'entreprise offre des services de design et d'ébénisterie depuis 2019, mais ses locaux étaient devenus trop petits pour suivre le rythme de croissance de l’entreprise.

À preuve, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 50 000 $ il y a quatre ans à 870 000 $ en 2023. Et ce n’est pas terminé, car les fondateurs ont pour objectif d’atteindre des revenus de 1,2 million de dollars en 2025.

Au cours des derniers mois, les cofondateurs de Maille atelier collaboratif, Laura-Anne Lamarche et Ghislain Dea, ont procédé à un agrandissement de 2160 pieds carrés dans leux locaux du boulevard Perron Est.

Laura-Anne Lamarche et Ghislain Dea ont cofondé Maille atelier collaboratif en 2019. En quatre ans, leur chiffre d'affaires est passé de 50 000$ à 870 000$. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le processus d’expansion incluait aussi l'achat de nouveaux équipements, dont un système de dépoussiérage, une chambre de peinture et une salle de séchage.

Cela permet dorénavant de mener simultanément les activités d’ébénisterie, qui génèrent beaucoup de poussière, et les travaux de peinture.

L'ajout d'une chambre de peinture et d'une salle de séchage fermées permettent de mener parallèlement les activités de finition des meubles et les travaux d'ébénisterie sans se soucier de la poussière. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Avant, quand on peinturait, ça prenait trois jours où on ne faisait rien d'autre dans l'atelier, pas de poussière, rien. Là, on est capable de réaliser la finition d'un projet en une seule journée , explique la présidente-directrice générale de Maille, l’architecte Laura-Anne Lamarche. Les salles de séchage et de peintures nous permettent d'augmenter notre rapidité.

« Le projet d’agrandissement nous permet de travailler sur davantage de projets et des projets qui sont de plus en plus gros. On avait un manque d'espace criant. » — Une citation de Laura-Anne Lamarche, présidente-directrice générale de Maille atelier collaboratif

Maille atelier collaboratif a conçu le mobilier de la bibliothèque de l'école de Saint-François-d'Assise. L'entreprise a également fabriqué les meubles des géodômes au sommet du mont Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer. Photo : Félix Blais

L’augmentation de la superficie de l’atelier permet aussi la création de nouveaux emplois.

Avant les travaux, l’équipe de Maille atelier collaboratif était constituée de cinq personnes. Deux employés ont rejoint l’équipe dans la foulée de l’agrandissement et trois postes pourraient s’ajouter à moyen terme.

Ça va nous permettre d’avoir environ cinq personnes de plus dans l'atelier avec l’espace et les équipements disponibles , précise Mme Lamarche.

Une aide d’Ottawa

Développement économique Canada a octroyé un prêt sans intérêt de 350 000 $ à Maille atelier collaboratif pour réaliser son projet d'expansion.

Lors de l'annonce de cette aide financière vendredi matin, la ministre et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, Diane Lebouthillier, s'est dite impressionnée de la croissance rapide de l'entreprise.

En 2019, ce sont deux personnes qui ont commencé à travailler dans leur garage , mentionne-t-elle. On se retrouve en 2023 avec des superficies qui sont augmentées, sept personnes qui travaillent et encore des projets d'expansion pour l'avenir. Ce sont des familles qui s'installent chez nous, des gens qui demeurent chez nous.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine a insisté sur l'importance d'aider les petites entreprises. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Également présent lors de l’annonce, le maire de New Richmond et préfet de la MRC de Bonaventure, Éric Dubé, a salué le travail des entrepreneurs.

Comme maire de New Richmond, d’avoir une telle entreprise, ça peut juste nous rendre fiers , a-t-il lancé. L’ADN de New Richmond et de la MRC de Bonaventure, c’est nos PME . C’est grâce à des entrepreneurs comme ça que notre région se développe.