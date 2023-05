La saison des avants-bals débutée : les écoles secondaires misent sur la prévention

Les avant-bals sont souvent des rassemblements en forêt autour d'un feu où de l’alcool est consommé pour faire la fête un soir de semaine. Ces événements de fin d'année sont toujours populaires à ce temps-ci de l'année, chez les finissants du secondaire.

Ces rassemblements de fin d’année scolaire sont en place depuis près d’une vingtaine d’années.

Une lettre aux parents

Au lendemain de l'avant-bal des élèves du Séminaire de Chicoutimi, le personnel de l'école a vérifié les sacs à dos des élèves ce matin et s'est assuré que ceux-ci soient en état pour suivre leurs cours. C'est ce qui est indiqué dans une lettre envoyée aux parents plus tôt cette semaine.

Dans le cas de ce rassemblement qui s'est tenu près des terrains de l'école, l'école avait embauché un agent de sécurité pour surveiller les lieux.

Les terrains vagues sont souvent réutilisés d'année en année pour les après-bals. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Prévention

Du côté du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, le personnel s'assure que les élèves soient conscients des risques de participer à une telle activité qui n'est pas organisée par l'école.

On a développé de plus en plus de moyens, des mécanismes de prévention et de promotion. On a développé une tournée de classes. Comme dans certaines écoles il y a l'éducateur en prévention des dépendances, de plus on va amener avec nous les partenaires qui seront visibles par ces jeunes-là durant l'avant-bal, donc les policiers. Il va y avoir le service de travail de rue qui est présent , a mentionné Louise Grandisson, travailleuse sociale au Centre de services scolaire des Rives du Saguenay.

Louise Grandisson est travailleuse sociale. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Plusieurs sujets sont abordés avec les étudiants pendant ces rencontres, comme les dangers liés aux abus d'alcool et de drogues et les enjeux liés au consentement sexuel.

Ce qu'on va cibler, c'est l'abus, l'abus de substances, donc une perte de contrôle et les comas éthyliques. Ça, ce sont les grosses consommations. Mais il y a aussi dans ces rassemblements-là des intrus pas nécessairement désirés qui n'ont pas nécessairement fréquenté leur école ou leur niveau, ça peut créer des conflits, une forme de bisbille entre eux et ça crée de l'insécurité , a ajouté Louise Grandisson.

Les policiers aux aguets

Les dates et lieux de ces rassemblements fort populaires, auxquels participent une grande majorité de finissants, varient notamment en fonction des prévisions météo. Les policiers de Saguenay demeurent aux aguets en patrouillant dans les secteurs où sont réunis les jeunes fêtards.

L’avant-bal : une pratique de plus en plus courante ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est jamais pareil L’avant-bal : une pratique de plus en plus courante. Contenu audio de 21 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 21 minutes

Le SPS a fait parvenir une lettre pour rappeler que ces activités sont illégales, qui a aussi été partagée par le Séminaire de Chicoutimi dans leur courriel aux parents. Des patrouilles sont aussi prévues les soirs de rassemblement.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay invite aussi les parents à discuter du sujet avec leurs enfants.