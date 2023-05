Le centre-ville inquiet face à l’expansion du District 55

Cette recommandation déroge au règlement d’urbanisme qui concerne le district.

Le District 55 aimerait accueillir une entreprise en expansion qui occupe déjà des locaux au centre-ville. L’entreprise souhaiterait y construire des bureaux de 26 milles pieds carrés.

Dans le document de la ville qui compile les règlements urbains, mis à jour en décembre 2022, le District 55 y est décrit comme étant un pôle commercial pour les grandes surfaces, notamment.

Le centre-ville, lui, y est décrit comme un pôle d'affaires. Ces distinctions ont pour but d'éviter que le District n'entre en trop forte compétition avec le centre-ville.

Extrait du Règlement d'urbanisme normatif de la Ville de Trois-Rivières:

Règlement de zonage du District 55:

Un établissement de la sous-classe C3b (Services professionnels, d’affaires et bureaux) ne doit pas excéder 200 m2 de superficie de plancher. Il doit être situé au 2e étage ou aux étages supérieurs d’un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un autre usage du groupe C (Commerce et service) ou P (Public et institutionnel).

Pour les établissements suivants, la superficie à ne pas excéder est fixée à 1000 m2 :