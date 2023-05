L’Osstidquoi? L’Osstidcho!, un accès inédit aux coulisses d’un spectacle mythique 

En 1968, il y a 55 ans, L’Osstidcho a bouleversé les codes du théâtre québécois en osant la liberté totale. À travers de rares archives vidéo et des entrevues avec le quatuor derrière le spectacle – Mouffe, Robert Charlebois, Louise Forestier et Yvon Deschamps –, le documentaire L’Osstiquoi? L’Osstidcho!, diffusé dimanche à 20 h à Télé-Québec, retrace la genèse de cette création unique, indissociable de l’effervescence de l’époque.

Je voulais comprendre à quel moment L’Osstidcho était arrivé. On connaît la Révolution tranquille, mais comment était-ce possible dans un monde où la culture n’était pas subventionnée? C’est quoi la magie, c’est quoi l’étincelle? explique Claude Larivée, cofondateur et PDG de La Tribu, qui produit le documentaire et les spectacles de Robert Charlebois depuis 25 ans.

Mai 68 en France, l’assassinat de Martin Luther King et l’opposition à la guerre du Vietnam aux États-Unis, Robert Charlebois qui découvre le rock psychédélique en Californie… La création du spectacle s’est inscrite dans un confluent de changements idéologiques, politiques et culturels. Mais c’était aussi, et surtout, la rencontre entre quatre talents en pleine éclosion.

Sans Mouffe, sans Louise Forestier, sans Yvon Deschamps qui devient monologuiste et sans Robert qui trouve le rock et le psychédélisme, on n’a pas le même gâteau. Les quatre sur scène au même moment, ça a fait boom , résume Claude Larivée.

On s’entend : timing is everything, ajoute Louise Forestier. On ne peut pas retrouver ces choses-là, c’est impossible. Mais c’est la beauté de la vie.

Louise Forestier et Robert Charlebois sur la scène du Théâtre de Quat'Sous lors de l'Osstidcho, en 1968 Photo : BAnQ / Centre d'archives de Montréal, fonds Journal Québec-Presse

Un premier documentaire sur L’Osstidcho en 55 ans

L’idée de L’Osstidquoi? L’Ossticho! a pris forme sur la route, pendant la nuit, il y a un peu plus d’un an. Louise Forestier était dans la voiture avec Claude Larivée. Le duo revenait d’une série de représentations du spectacle Robert en CharleboisScope, dans lesquelles Louise Forestier faisait une apparition surprise.

Je faisais écouter à Louise des extraits de L’Osstidcho qu’on peut trouver aux Archives nationales. Et j’ai eu l’impression qu’elle ne les avait jamais réentendus; elle était étonnée, émerveillée, surprise , se rappelle Claude Larivée, qui est aussi cofondateur et PDG de l’étiquette La Tribu.

Louise Forestier se souvient du flash qu’elle a eu à l’écoute de ces vestiges du passé, malgré leur qualité sonore médiocre. Ça m’a fait réfléchir : il n’y a aucun documentaire qui a été fait sur ce show mythique, zéro. Je n’en revenais pas , explique la chanteuse et comédienne.

« Elle m’a dit : "Mon p’tit gars, il va falloir que tu fasses un documentaire avec ça."” » — Une citation de Claude Larivée, producteur du documentaire

Claude Larivée avait à peine quelques mois d’existence lorsque L’Osstidcho a été présenté une première fois le 20 juin 1968 au Théâtre de Quat’sous, puis à la Comédie-Canadienne (qui deviendra plus tard le Théâtre du Nouveau Monde), avant une grande finale à la Place des arts les 24 et 26 janvier 1969, intitulée L’Osstidcho meurt.

Robert Charlebois, Yvon Deschamps, Louise Forestier et Mouffe sur scène au Quat'Sous pour l'Osstidcho, en 1968. Photo : BAnQ / Centre d'archives de Montréal, fonds Journal Québec-Presse

C’est surtout par la bande, de par son association avec Robert Charlebois, qu’il s’était familiarisé avec le spectacle. L’idée de produire le documentaire venait aussi de l’intérêt des gens de ma génération, et des plus jeunes aussi, à comprendre le phénomène. C’est quoi cette bibitte-là, l’Osstidcho? , explique-t-il.

Il a fallu un intense travail de recherche, et un peu de chance, pour dégoter les archives rarissimes de L’Osstidcho que l’on voit dans le documentaire. Claude Larivée et son équipe ont notamment retrouvé à l’Office national du film (ONF) une vieille bobine du cinéaste Michel Brault, qui avait enregistré une quinzaine de minutes du spectacle.

L’Osstidcho, au-delà de la nostalgie

Le documentaire ne se contente pas de capitaliser sur ces archives jamais ou rarement vues auparavant. Il tente aussi de cerner l’influence de L’Osstidcho sur les générations d’artistes qui ont suivi.

En plus des entrevues avec le quatuor derrière le spectacle, il donne la parole à plusieurs personnes qui ont vécu les années 1960, ainsi qu’à une jeune génération d’artistes trop jeunes pour avoir vu la production, mais qui en ressentent tout de même l’effet sur l’éclatement du processus créatif et la réappropriation du parler québécois.

On peut notamment entendre les humoristes Adib Alkhalidey et Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques, le dramaturge Michel Tremblay, la journaliste et critique Marie-Christine Blais, l’historien Éric Bédard, les rappeurs Ogden et Koriass, ainsi que l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe.

« L’Osstidcho est probablement le premier événement qui est venu foutre la merde dans le quotidien culturel des Québécois. » — Une citation de Pierre Lapointe

Dans l’histoire du spectacle au Québec, il y a eu plusieurs moments clés historiques. Les belles-soeurs, Les filles ont soif, Cabaret neiges noires, Diane Dufresne au Stade olympique avec Magie rose… , explique Pierre Lapointe dans le documentaire.

C’est comme si on avait vécu à plusieurs moments des grandes messes culturelles qui nous ont permis de nous décoincer.

L’Osstidquoi? L’Osstidcho! a été réalisé par Louis-Philippe Eno et scénarisé par Francis Legault, avec Marie Morin Dubois au montage. Il s’agit d’une production de Claude Larivée, Pascal Bascaron et des Films La Tribu.