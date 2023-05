Mobilisation pour sauver des ormes centenaires à Ham-Sud

Selon eux, l'entrepreneur, mandaté par la Municipalité, pourrait éviter de procéder ainsi en rétrécissant une portion de la chaussée près de ces végétaux qui sont situés à l'entrée du village.

Les manifestants, rencontrés sur place, dénoncent la situation. Pour la réfection de la route, on aurait aimé avoir des options sur la façon où on aurait pu sauver les arbres , déplore l'un d'eux.

« Ce sont des ormes qui ne sont pas atteints de la maladie hollandaise. Ce qui est rare. Ils représentent un patrimoine génétique à préserver. » — Une citation de Un manifestant

Pour une opposante, une fois les travaux terminés, tout serait en place pour que les automobilistes roulent rapidement. On est à l'entrée du village. Il y a plein d'enfants. Les gens vont rouler vite. Ça va être asphalté, sans rétrécissement, sans ralentisseur. On coupe des arbres à la place.

Selon les manifestants, les arbres centenaires ne sont pas atteints de la maladie hollandaise de l'orme. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le maire de Ham-Sud, Serge Bernier, dit comprendre la déception de ces résidents. Il assure toutefois avoir évalué toutes les options possibles. Selon lui, un premier coup de pelle donné dans la chaussée par l'entrepreneur a confirmé la présence importante de racines ; ce qui rend ces coupes incontournables.

C'est pour la sécurité du monde. Les plans sont faits depuis cinq ans. On a tout fait pour essayer de sauver les arbres. On doit excaver pour mettre la route à niveau. En touchant aux racines, les arbres vont mourir. J'ai demandé au contracteur d'essayer de poser des ponceaux et il n'est pas capable , dit-il.

La Municipalité souhaite compenser la perte de ces trois ormes en plantant d'autres arbres à proximité.

Le pavage de la route 257 doit être complété en octobre prochain.

Avec les informations de Jean-François Dumas