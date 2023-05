Alors que la campagne électorale touche à sa fin en Alberta, les deux partis principaux, soit le Parti conservateur uni (PCU) et le Nouveau Parti démocratique (NPD), reçoivent le soutien de personnalités politiques.

À Calgary, où la bataille des sièges clés est encore très serrée, selon le plus récent sondage commandé par CBC News, un ancien maire de la métropole, Naheed Nenshi, a donné son appui à la cheffe du NPD, Rachel Notley.

Maire de Calgary de 2010 à 2021, il a déclaré pour la première fois son soutien aux néo-démocrates provinciaux dans un article publié sur le site de CTV News.

Cette fois-ci, j'accorde mon vote à Rachel Notley et au NPD . Je vais les observer attentivement, en les soutenant si nécessaire et en les critiquant si cela est justifié, tout comme je le ferai avec le PCU s'il remporte [les élections] , peut-on lire dans l'article publié vendredi.

Avec la clôture du vote par anticipation à 20 h samedi et le jour du scrutin lundi, certains politiciens fédéraux ont également choisi de se prononcer sur les élections.

Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, a ainsi annoncé son appui au PCU et à Danielle Smith jeudi.

Dans une vidéo sur le compte Twitter de Danielle Smith, Pierre Poilievre a mis en garde les électeurs contre un vote en faveur du NPD , affirmant que la cheffe de ce parti travaillerait pour [Justin] Trudeau et [Jagmeet] Singh (...).

D'autre part, les conservateurs lutteront contre la taxe carbone, ils vont défendre l'Alberta et son secteur de l'énergie et ils libéreront le plein potentiel de notre économie albertaine afin de croître et de prospérer dans l'avenir , dit le chef de l'opposition officielle du Canada.

Stephen Harper, ancien premier ministre du Canada, a pour sa part déclaré son appui au PCU vendredi. Ce dernier affirme que la dernière fois que Rachel Notley et le NPD ont été à la tête de la province, les investissements ont fui la province entraînant des licenciements à grande échelle.