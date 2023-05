Le Syndicat des employés du Nunavut mécontent de la nouvelle offre patronale

La plus récente offre inclut une hausse salariale de 7,25 % sur 5 ans (de 2020 à 2024) et une somme forfaitaire unique équivalant à 3,5 % pour contrer l’inflation. Nous estimons que l’offre révisée est juste et compétitive et nous espérons résoudre ce conflit de travail bientôt , a affirmé mercredi la gestionnaire par intérim de la Société, Kendra King, dans un communiqué.

La précédente offre proposait une hausse salariale de 7 % sur 5 ans et une somme forfaitaire unique équivalant à 2,8 % pour contrer l’inflation.

Le président du Syndicat des employés du Nunavut, Jason Rochon, juge la nouvelle proposition insuffisante. L’employeur n’a pas de réel désir de négocier , dit-il. Du moins, ce n’est pas ce que nous avons constaté dans les 68 derniers jours.

Le Syndicat des employés du Nunavut représente 13 employés de la Société d'habitation d’Iqaluit en grève depuis le 17 mars. Deux jours après le déclenchement de la grève, la société d'habitation a décrété un lock-out.

Les employés souhaitent une augmentation de leur salaire et de leurs indemnités pour répondre à l’inflation.

De janvier 2022 à janvier 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC), qui correspond à la mesure la plus courante de l'inflation, a augmenté de 3,4 % à Iqaluit, contre 5,9 % à l’échelle nationale, selon Statistique Canada.

Des membres du Syndicat des employés du Nunavut manifestent derrière l'Assemblée législative, vendredi. Photo : CBC / David Gunn

Des ministres sollicités

Jason Rochon exhorte aussi le ministre responsable de la Société d’habitation du Nunavut, Lorne Kusugak, à intervenir. J’aimerais qu’il s’assure de dire à l’employeur de retourner à la table de négociations et d’offrir des salaires équitables , poursuit-il.

Le président national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, Chris Alyward, est de passage à Iqaluit pour le congrès régional de la branche nordique de l’ AFPC , dont fait partie la Syndicat des employés du Nunavut.

Il croit que le ministre fédéral du Travail, Seamus O'Regan, a lui aussi un rôle à jouer. Le ministre fédéral du Travail dit qu'il croit aux syndicats, aux travailleurs et au droit de grève, mais il ne fait rien pour remédier à cette situation ici à Iqaluit. Ça en dit long.

Dans un échange de courriels, le cabinet du ministre Seamus O'Regan n’a pas précisé s’il interviendrait dans le conflit de travail à la Société d’habitation d’Iqaluit, mais il a affirmé avoir colligé des commentaires de syndicats, d’employeurs et de personnes autochtones , qui lui serviront à orienter le projet de loi anti-briseurs de grève.

Ce projet de loi, que le gouvernement Trudeau s'est engagé à déposer d'ici la fin de 2023, vise surtout à interdire aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement, ces employés qui effectuent le travail normalement accompli par les grévistes.

Le bureau du ministre territorial responsable de la Société d’habitation du Nunavut n’a pas répondu à notre demande de commentaire avant la publication de cet article.

Avec des informations d’Emily Haws