Suzanne Fortin, pour l'année 2022, et Philippe Barrette, pour 2023, sont les lauréats de la médaille régionale de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette médaille souligne l’engagement de citoyens dont le travail contribue au développement de la région. La médaille régionale est remise sur une base annuelle, mais deux lauréats sont annoncés cette année pour compenser un retard causé par la pandémie.

« Suzanne Fortin et Philippe Barette sont des noms qui résonnent non seulement dans leur territoire, mais à la grandeur de la région. Ils ont travaillé et continuent de travailler pour l’Abitibi-Témiscamingue », mentionne le président de la CPAT, Sébastien D’Astous, dans un communiqué de l'organisme.

Philippe Barrette a été préfet de la MRC de Témiscamingue de novembre 1997 à novembre 2005. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Olivier Thibault

Mme Fortin s’engage au sein du Tour de l’Abitibi depuis 2004 tandis que M. Barrette, maire de Témiscaming de 1993 à 2013, a grandement contribué au développement économique de sa municipalité.

« Mme Fortin a su rallier nos territoires pour que la population puisse continuer de compter sur un événement qui attire le regard des gens tout autour de la planète », affirme Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, au sujet de celle qui est considérée comme la personne qui a sauvé le Tour de l'Abitibi au cours de l'hiver 2010-2011.

Philippe Barette a définitivement laissé sa marque sur un pan important de l’histoire de notre région. On dit souvent que le Témiscamingue est éloigné à l’intérieur d’une région éloignée et M. Barette a grandement contribué à rapprocher son secteur des intérêts de la région dans son ensemble », souligne pour sa part Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue.