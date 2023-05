Stellantis : inquiet, le maire de Windsor appelle à l’action

Il fait circuler une pétition exhortant le gouvernement fédéral à « finaliser toutes les questions financières en suspens », et appelant tous les résidents à signer la requête.

Chaque jour qui passe augmente la probabilité que Windsor, ses travailleurs, ses résidents et ses entreprises ne reçoivent pas les engagements qui leur sont faits , déplore M. Dilkens dans un communiqué publié vendredi après-midi.

« Il est inacceptable que Windsor soit lésé ou contraint d'accepter une version réduite en raison de promesses non tenues par le gouvernement fédéral. » — Une citation de Drew Dilkens, maire de Windsor

Un porte-parole de Stellantis a confirmé vendredi que la construction de la partie module de l'installation de batterie n'avait toujours pas repris.

Stellantis a interrompu la construction de la partie module il y a près de deux semaines, affirmant que le gouvernement fédéral n'avait pas tenu ses promesses lors des négociations.

L'accord pour l'installation, qui devait ouvrir en 2024, a été bouleversé par l'adoption de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui comprend des incitations à la production pour les entreprises qui construisent des batteries de véhicules électriques aux États-Unis.

Mission commerciale auprès de Volkswagen et Mercedes-Benz

Dans le même temps, le gouvernement de l'Ontario a annoncé vendredi avoir conclu une mission d’investissement et commerciale fructueuse en Allemagne et en Pologne afin de promouvoir le secteur automobile en pleine croissance de la province et d’explorer de nouvelles possibilités d’investissement et de création d’emplois.

Le ministre provincial du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce a notamment rencontré les constructeurs automobiles allemands Volkswagen et Mercedes-Benz.

Nous continuons à renforcer la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques de bout en bout de l’Ontario en créant un environnement commercial concurrentiel qui attire les investissements de sociétés du monde entier , a réagi le ministre Vic Fedeli.

« Ces investissements créeront davantage d’emplois bien rémunérés pour les travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement automobile et stimuleront la croissance économique. » — Une citation de Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce

Des représentants de l’Ontario ont rencontré la haute direction du groupe Volkswagen et de PowerCo SE après que le groupe a investi 7 milliards de dollars à St. Thomas, futur emplacement de la première usine de fabrication de cellules de batteries de Volkswagen à l’étranger.

Avec les informations de CBC