Le Bureau de la concurrence veut améliorer la concurrence dans le secteur du cannabis

Le Bureau de la concurrence estime que ces mesures stimuleraient le choix des consommateurs, favoriseraient l'innovation et réduiraient davantage l'activité illicite sur le marché en renforçant l'industrie légale du cannabis.

Il indique que l'ajustement des limites de tétrahydrocannabinol (THC) permettrait aux producteurs de cannabis de mieux répondre à la demande des consommateurs et de mieux concurrencer le marché illicite.

En outre, l'assouplissement des restrictions sur la promotion, l'emballage et l'étiquetage du cannabis donnerait aux producteurs plus de marge pour innover et aiderait les consommateurs à prendre des décisions d'achat plus éclairées, selon le Bureau de la concurrence.

Les recommandations du Bureau font partie d'un examen continu de la Loi sur le cannabis, qui fixe des limites d'achat et de possession de cannabis, et établit des exigences de sécurité pour la culture, la vente et le transport de la substance.