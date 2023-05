En entrevue avec Radio-Canada, M. Couillard affirme que sa famille politique ne doit absolument pas tourner le dos aux valeurs libérales . Dans un contexte où l’offre politique est plus éclatée que jamais, le PLQ aurait toutefois intérêt à simplifier l’expression de ces valeurs, dit-il.

Il s’agit de définir et de maintenir la place du PLQ sur l’échiquier politique à un moment où l’échiquier n’est plus le même. La tarte est maintenant divisée entre plusieurs joueurs , reconnaît celui qui a été premier ministre du Québec de 2014 à 2018.

Le PLQ doit donc revenir à trois créneaux de base, selon M. Couillard : le fédéralisme d’affirmation , le développement économique durable et sobre en carbone ainsi que les libertés individuelles .

Même si d’autres partis politiques au Québec tentent eux aussi de défendre ces idéaux, M. Couillard estime que le PLQ les incarne depuis plus de 150 ans et doit donc avoir confiance . Il ne faut pas essayer d’imiter les autres partis , avertit-il.

« Pour moi, ce serait la plus grande erreur, d’essayer de devenir une nouvelle CAQ , un nouveau PQ ou un nouveau QS . » — Une citation de Philippe Couillard, ex-chef du PLQ

Les anciens chefs rencontrés

M. Couillard a récemment fait part de cette vision au comité pour la relance du PLQ mis sur pied en mars dernier afin de redéfinir ce que signifie être libéral au Québec en 2023.

À l’exception de Jean-Marc Fournier, qui devrait avoir une rencontre au cours des prochaines semaines, les anciens chefs du PLQ ont eux aussi pu partager leurs observations avec le comité.

Jean Charest, Daniel Johnson et Dominique Anglade ont cependant décliné les demandes d’entrevue de Radio-Canada.

La coprésidente du comité pour la relance du PLQ , Madwa-Nika Cadet, affirme que les ex-chefs se sentent très interpellés par l’avenir du parti , mais elle ne croit pas qu’ils sont inquiets pour la suite des choses.

La députée libérale Madwa-Nika Cadet est coprésidente du comité pour la relance de son parti. Photo : Radio-Canada / Madwa-Nika Cadet

Ces anciens chefs ont la sagesse de voir les choses dans une perspective historique, dans une perspective d'ensemble, et sont capables de voir que c'est un épisode , dit-elle.

« Ce n'est pas notre premier épisode difficile. Parlez-en à M. [Georges-Émile] Lapalme. S'il avait pu être des nôtres, il nous aurait parlé de cette époque-là sous M. Duplessis. » — Une citation de Madwa-Nika Cadet, coprésidente du comité pour la relance du PLQ

Un parti incapable d’incarner sa québécitude ?

Samedi après-midi, au conseil général du PLQ , environ 400 militants seront appelés à se prononcer sur la relance de leur formation politique, qui n’a récolté que 14 % des votes exprimés lors des dernières élections provinciales.

Trois thèmes seront abordés : rassembler, prospérer et s’affirmer. C'est important qu'on puisse entendre les militantes et militants , soutient Mme Cadet.

Mais vendredi, à la veille du conseil général, l’ancien président de la commission politique du PLQ Jérôme Turcotte a jeté un pavé dans la mare. Il a publié une lettre ouverte dans La Presse pour prendre officiellement ses distances du parti et se qualifier d’orphelin politique.

En se transformant graduellement en véhicule d’endiguement de la menace référendaire, le PLQ a perdu sa capacité à bien incarner sa québécitude , a notamment écrit M. Turcotte.

« Il ne maîtrise plus les codes de l’autodétermination. Il semble également traversé par un certain courant de nationalisme canadianisant. Cela m’inquiète. » — Une citation de Extrait de la lettre ouverte de Jérôme Turcotte parue dans « La Presse » le 26 mai 2023

Interrogée sur cette prise de position, Mme Cadet estime que M. Turcotte a droit à son opinion , mais confirme qu’elle ne partage pas cette critique et affirme ne pas l’avoir entendue depuis le début des travaux du comité de relance.

On est le Parti libéral du Québec. Ce n'est pas pour rien. Le fait de pouvoir défendre un Québec fort à l'intérieur du Canada, c'est toujours un élément qui a sous-tendu le cœur de notre formation politique , dit-elle.

Mme Cadet assure cependant que le PLQ entend la critique de M. Turcotte et que, si elle est reprise par les militants réunis au conseil général, le parti y sera attentif.