Les cérémonies de citoyenneté en présentiel de plus en plus rares à Winnipeg

On s’est rendu compte que c’est plus efficace de faire des cérémonies en ligne , admet la juge de la citoyenneté, Suzanne Carrière.

C’est en ligne qu’il y a la majorité des cérémonies aujourd’hui , confirme la juge, bien que les restrictions sanitaires de la pandémie soient levées. La cérémonie a lieu en présentiel juste avec des groupes communautaires qui veulent être hôtes , indique Suzanne Carrière.

La cérémonie de vendredi, en présentiel et bilingue, a lieu au Musée de l'aviation royale de l'Ouest canadien dans le cadre de la semaine de la citoyenneté.

C’est une journée spéciale , reconnaît la juge qui a déjà présidé plus de 1600 cérémonies pour plus de 110 000 nouveaux Canadiens.

« Ils ne sont pas seulement chanceux d‘être ici, nous sommes chanceux aussi d’avoir ces gens au Canada. » — Une citation de Suzanne Carrière, juge de la citoyenneté.

C’est un des jours les plus importants de la vie des nouveaux Canadiens, assure la juge de la citoyenneté, Suzanne Carrière.

Bienvenue au Canada

Entendre dire "bienvenue au Canada", c’est une grande joie, partage Adele Kapinga. Cette agente administrative à l’Université de Saint-Boniface est arrivée à Winnipeg depuis la République Démocratique du Congo avec sa famille il y a quatre ans.

Adele Kapinga est avec ses enfants. Elle fait part de la fierté ressentie par son fils au moment de recevoir le courriel d'invitation à la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

Adele Kapinga voit cette cérémonie comme un achèvement. Notre vie a été changée le jour ou on a atterri ici. Nous n'oublions pas d’où nous venons, mais nous sommes contents de construire ce beau pays avec tous les autres Canadiens.

Une famille originaire de France a aussi prêté le serment de citoyenneté, cinq ans après son arrivée sur le territoire Canadien.

Je suis très contente que ce soit en présentiel, c’était très convivial. Le fait que ce soit bilingue, je suis très contente , se réjouit Carole Defer.

Ses trois filles se disent soulagées d’être Canadiennes.

Carole Defer et sa fille Clémence ont partagé la nouvelle à leur famille. Photo : Radio-Canada / Lindsay Gueï

Je suis contente de pouvoir partir en vacances , lance Naïs, la plus jeune des trois sœurs.

Selon la Loi candienne sur l'immigration et la citoyenneté, les nouveaux arrivants doivent avoir cumulé 1095 jours (3 ans) de résidence sur le territoire Canadiens sur les 5 dernières années, pour présenter leur demande de citoyenneté.

Pour André Freynet, auxiliaire au Collège Louis-Riel, venu accompagner la famille d’origine française, cette cérémonie va au-delà de ce qu’il pouvait imaginer.

C’est la première fois que j’assiste au serment d’allégeance, c’est assez émouvant , confie le Canadien d'origine.

Pour nous qui sommes nés ici, on tient notre pays pour acquis et on voit des gens qui ont fait des longues distances pour venir. On veut les supporter et leur dire qu’on les apprécie.

Avec les informations de Lindsay Gueï