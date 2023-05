Dentdelion

Oshlag Gin Dentdelion, Code SAQ : 14392658, 43,50 $ Photo : Oshlag

Il existe plus d’une centaine de gins québécois, mais le Dentdelion, produit par la brasserie Oshlag, est unique. Il est aromatisé avec du pissenlit et du trèfle rouge.Le distillateur a eu l’idée de mettre en valeur des ingrédients qui se trouvent à proximité de tous dont le potentiel est insoupçonné. C’est réussi! Ces plantes apportent des notes herbacées rafraichissantes et une subtile amertume au gin. Pour accentuer davantage les parfums uniques du pissenlit, pourquoi ne pas le servir en cocktail avec un sirop dans lequel on a préalablement fait macérer quelques boutons? Tout le monde sera surpris!

L'alcool à base de pissenlit, ça existe! ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi L'alcool à base de pissenlit, ça existe!. Contenu audio de 18 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 18 minutes

Pommes et pissenlits

Manger les pissenlits par la racine, Cidrerie Pied de cochon, 21,99$ Photo : Cidrerie Pied de cochon

Dans le verger de Martin Picard, les pissenlits fleurissent très tôt sous la parcelle de pomme russet. Le chef s’est inspiré de cette observation pour combiner les deux saveurs et préparer un cidre aromatisé au pissenlit. Le résultat est aussi déroutant que savoureux. Élaboré uniquement avec la variété russet, le chef presse les fruits gelés en hiver afin de diminuer l’acidité. Après la fermentation, le cidre est dosé avec du miel de pissenlit. Les parfums de fleurs sauvages et d’herbes fraiches se marient aux notes de pomme. L’attaque est vive, subtilement herbacée et le tout persiste longtemps. Avec une salade de chèvre chaud et de pissenlit, c’est le paradis!

Douce amertume

Slightly pissenlit, La Souche, 9,99$ Photo : La bière à boire

Après une longue journée à aménager son terrain, cette bière de la microbrasserie La Souche sera la bienvenue. À l’opposé des Indian Pale Ale, celle-ci est préparée sans houblon. Ce type de brassin est surnommé gruit. La Souche a remplacé le houblon par le pissenlit afin d’apporter une touche d’amertume. Ça fonctionne. La microbrasserie a de plus ajouté des levures brettanomyces pour apporter des notes épicées et de la complexité. Servie bien froide, elle fera oublier les maux de dos.

Pissenlit gourmand

Saison rousse pissenlit, Locomotive 5,95$ Photo : Locomotive

À Berthierville, la microbrasserie Locomotive n’utilise pas le bouton, mais les racines de pissenlit pour aromatiser sa saison rousse. Élaborer avec six différents grains, dont le seigle, on reconnaît les parfums de caramel typique des bières rousses. En bouche, exit l’amertume intense. Les racines de pissenlit confèrent une douceur qui se combine aux arômes de moka. C’est gourmand et très long. Avec une tranche de fromage fort fondu sur un hamburger et quelques feuilles de pissenlit, vous n’aurez plus envie de les arracher, c’est promis!