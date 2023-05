24 nouveaux logements abordables seront construits à Summerside

Il s’agira de 24 logements. La clientèle cible sera composée de femmes et d’enfants qui sont à risque de devenir sans-abris.

Ottawa consacre 5 millions de dollars à ce projet. Ces fonds proviennent de l’Initiative pour la création rapide de logements ( ICRL ) mise en place par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, et ils sont administrés par la Société canadienne d'hypothèques et de logement ( SCHL ).

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard offre 2 millions de dollars sous forme de prêt de 20 ans non remboursable et un budget d’opération annuel de 75 000 $ à partir du moment où l’édifice est ouvert à l’habitation.

Le terrain sur lequel ces logements seront construits est situé sur East Drive, sur la même propriété que l’édifice du Eleanors Lions Club, et appartient à la Ville de Summerside. On prévoit des appartements d’une et deux chambres à coucher.

L’Initiative pour la création rapide de logements stipule que les logements soient construits dans les 18 mois qui suivent un accord de financement.

C’est pour bientôt , promet le maire de Summerside, Dan Kutcher. C’est l’idée derrière la création rapide. Obtenir de l’argent du fédéral et le mettre dans les mains de la communauté, qui peut agir le plus rapidement possible pour créer et construire plus de logements.

Cory Pater, porte-parole du groupe P.E.I. Fight for Affordable Housing, un organisme provincial qui milite pour le logement abordable, qualifie la nouvelle de petit pas dans la bonne direction .

Les locataires sont un groupe très diversifié. Il n’y a pas que les mères qui ont besoin d’un endroit où vivre, mais c’est important que les mères vulnérables aient un endroit , a-t-il commenté.

Le maire Dan Kutcher a déclaré vendredi que les 24 logements annoncés ne seront pas suffisants, et que son administration va continuer d’exercer des pressions pour augmenter le nombre de nouveaux appartements sur son territoire.

Le budget d’immobilisations de Summerside prévoit d’ailleurs que 125 acres — ou un demi-kilomètre carré — de terrains soient ouverts au développement immobilier, ajoute le maire.

Un immeuble de 60 appartements abordables est presque fini de construire sur l’avenue Simmons. Un refuge pour hommes a récemment ouvert ses portes sur la rue Winter, et 10 logements viennent d’être ajoutés à la maison de transition Lifehouse gérée par l’organisme BGC Summerside (autrefois appelé Boys and Girls Club).