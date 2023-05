Le Pop-O-Bar tend le micro aux humoristes et aux débutants

J'ai un directeur de concession automobile qui va venir faire un numéro de cinq minutes , cite en exemple le producteur de cette soirée, Éric Legros. Certains participants n'envisagent pas de faire de la scène leur métier, mais veulent vivre cette expérience.

« Quand tu as une carrière établie, tu te dis : "Écoute, je ne peux pas me permettre de faire ça". Et là, ce qu'on leur donne, c’est la chance de vivre un rêve. »