Quand l’ennui prend le dessus sur la peur

Nataly Khalik et ses deux filles, Antonina 5 ans et Angelina 8 ans, passent leurs derniers jours au Québec.

J’ai passé une très belle année. C’était fantastique, mais je ne veux pas habiter ici sans mon mari , dit Nataly Khalik.

Antonina 5 ans et Angelina 8 ans retournent en Ukraine avec leur mère après un an au Québec. Photo : Isabelle Richard

Au cours de la dernière année, la mère et ses deux filles ont appris le français. Angelina s’exprime d’ailleurs comme si la langue de Molière était sa langue maternelle. Je trouve ça triste de partir. Il y a beaucoup de choses que j’aime d’ici et beaucoup de choses que j’aime de l’Ukraine , dit-elle, déchirée entre ses terres natale et d’adoption.

Nataly Khalik est consciente que ce n’est pas sa vie de rêves d’avant qu’elle retrouvera dans son pays.

J'avais tout ce dont je rêvais - j'avais et j'ai toujours la famille dont je rêvais, j'avais mon propre studio de danse, j'avais une voiture. Ma fille aînée allait dans l'une des meilleures écoles de Rivne, elle faisait de la gymnastique, de la natation, de la danse et allait à la chorale. Ma plus jeune allait à la maternelle. J’avais beaucoup d'amis et un bel appartement , se rappelle-t-elle.

Elle retrouvera son pays toujours en guerre. Mais en Ukraine, au moins, il y a son mari, ses amis et ses parents qui sont vivants. Des milliers de personnes de l'Est, où se déroulent les hostilités, ont trouvé refuge dans ma ville, Rivne. Ma maison est en sécurité.

Isabelle Richard et Sébastien Rivard ont hébergé Nataly Khalik et ses filles pendant un an. Photo : Isabelle Richard

Lors de son périple au Canada, Nataly Khalik et ses filles ont été accueillies par Isabelle Richard et Sébastien Rivard à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ils les ont aidées à s’intégrer. Les deux filles vont à l’école primaire et la maman enseigne la danse deux fois par semaine en plus de travailler dans un commerce à grande surface le week-end.

J’ai le cœur gros. Je l’ai accueilli comme si c’était ma sœur. On croise les doigts qu’il n’arrive rien , affirme Isabelle Richard, avec inquiétude.

C’est difficile d’accepter qu’il y ait toujours un doute. C’est la guerre, alors c’est sûr qu’on ne peut pas savoir ce qui va se passer. C’est dur , poursuit-elle.

Pendant leur année au Québec, les fillettes se sont imprégnées de la culture québécoise. Photo : Isabelle Richard

Nataly Khalik ne dit toutefois pas adieu au Québec. Elle compte revenir après la guerre, mais cette fois-ci accompagnée de son mari. Nous avons un visa, j'ai un permis de travail, je peux revenir au Canada à tout moment. J'ai tous les documents et je sais comment vivre au Québec. Si la guerre s'intensifie, je peux toujours revenir , conclut-elle.

Avec les informations de Guylaine Bussière