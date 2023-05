Ingérence étrangère : David Johnston demande qu’on le laisse terminer son travail

Dans une lettre publiée dans The Globe and Mail, le rapporteur spécial David Johnston, nommé par Justin Trudeau pour faire la lumière sur les allégations d’ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes, rappelle que son travail n’est pas terminé et qu’il doit encore produire un rapport et des recommandations pour mieux protéger la démocratie canadienne contre l’ingérence étrangère.