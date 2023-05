Fous de la science : plus de 5000 visiteurs attendus au Musée du Fjord de La Baie

Pour la 13e édition, une trentaine d’exposants feront des démonstrations scientifiques et ce, gratuitement. Les visiteurs peuvent y découvrir la géologie, la biologie ou la chimie grâce aux chercheurs qui sont présents sur place.

Présenté par Hydro-Québec, l’événement, qui a débuté vendredi, met à l’honneur différents acteurs de la culture scientifique et du domaine de l’enseignement supérieur.

Éducation

L'objectif du festival vise à éduquer et sensibiliser les plus jeunes à l’importance de la science. Il vise aussi à la rendre plus concrète et stimulante pour les enfants.

Toutes les thématiques scientifiques sont abordées, donc on a vraiment des gens des universités, des cégeps, on a des gens de différents organismes scientifiques, soit les [organismes de] bassins versants, soit Héma-Québec. On a des gens du Zoo de Saint-Félicien , a mentionné Lily Gilot, responsable des communications du Musée du Fjord.

C’est Bob-Antoine J. Menelas, directeur des programmes d'études de cycles supérieurs en informatique et professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) qui assure la présidence d’honneur de l’événement.

Avec les informations de Rosalie Dumais-Beaulieu