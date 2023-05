Willie Gagnon, qui est aussi directeur général du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires, a posé trois questions aux actionnaires de Glencore, la multinationale propriétaire de la Fonderie Horne.

Il souhaitait connaître la raison pour laquelle l’entreprise visait 15 nanogrammes par mètre cube dans l’air annuellement plutôt que la norme québécoise de 3 ng. Il souhaitait aussi savoir si Glencore comptait dédommager financièrement les gens de Rouyn-Noranda et si l’entreprise avait l’intention de fermer la Fonderie Horne.

Ils ont dit que, depuis 20 ans, on a beaucoup diminué la pollution et, après ça, qu’ils allaient créer une zone tampon , indique Willie Gagnon, qui estime ne pas avoir eu de réponses à ses autres questions.

M. Gagnon précise par ailleurs que, selon lui, peu de grandes entreprises répondent aux questions lors d’assemblées générales. On n'est pas surpris, mais on n'est pas non plus déçus, évidemment, parce que s’il y avait de l’espoir, on pourrait être déçus, mais il n’y en avait pas vraiment , ajoute-t-il.

« Ce qu’on peut espérer à l’avenir, c’est que cette entreprise soit peut-être plus sensible à son image corporative qu’auparavant, car ça commence à s’accumuler, les commentaires à l’assemblée annuelle. » — Une citation de Willie Gagnon, actionnaire de Glencore

Pour continuer un combat

Glencore a aussi été questionnée par d’autres organismes d’un peu partout dans le monde lors de la séance du conseil d’administration, notamment pour réclamer que l’entreprise cesse d’investir dans le charbon.

On est venus ici poursuivre un combat qui ne fait que commencer , affirme Willie Gagnon, qui a l’intention de continuer d’interpeller l’entreprise par écrit afin d’obtenir des réponses à ses questions au cours des prochaines semaines. Il déplore aussi de ne pas pouvoir le faire en français.