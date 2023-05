Olymel réduit ses activités en Alberta et en Saskatchewan

Le producteur agroalimentaire québécois Olymel ferme cinq élevages porcins en Alberta et un élevage en Saskatchewan, ce qui provoque la mise à pied de quelque 80 employés.

Dans un communiqué, l’entreprise explique avoir pris cette décision à cause de pertes financières importantes et de la volatilité du secteur du porc .

Le cheptel de truies d’Olymel dans l’Ouest canadien sera réduit de 30 %.

Le nombre de porcs acheminés à l’usine d’abattage de Red Deer, en Alberta, diminuera également, mais Olymel affirme que les activités de l’usine ne seront pas touchées avant l’année prochaine.

Comme les coûts des grains demeurent élevés et entraînent des pertes sans précédent dans le secteur porcin, nous n'avons d'autre choix que de nous replier afin de nous positionner pour réussir lorsque les conditions se seront améliorées , a indiqué le PDG d’Olymel, Yanick Gervais, dans le communiqué.

Les élevages qui seront fermés progressivement en Alberta sont Pinnacle 1 et 2 près de Strathmore, Dynacrest 1 et 2 à proximité de Drumheller et Smoky Sow/Dev au nord-est de Grande Prairie.

En Saskatchewan, la fermeture concerne le cheptel Kelsey, situé au nord-est de Saskatoon.

Le producteur indique qu’il aidera les employés mis à pied à retrouver un emploi soit au sein de l’entreprise soit à l’extérieur.

En avril, Olymel a annoncé la fermeture de son usine de Vallée-Jonction, au Québec, citant les mêmes raisons économiques. Trois autres usines au Québec ont également cessé leurs activités dans les mois précédents.