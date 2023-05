Immigration à deux vitesses pour les étudiants étrangers au Québec

Jeudi, lors de la présentation de son document de consultation sur les réformes envisagées en immigration, le gouvernement Legault indiquait vouloir modifier de nouveau le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) volet Diplômés du Québec . Il s’agit de faciliter et d’accélérer l'immigration aux seuls étudiants maîtrisant bien le français.

Outre le fait que les candidats n’auraient plus à détenir l’expérience de travail exigée ni à être en emploi au moment de la demande, Québec veut réserver cette voie rapide vers l’immigration permanente aux étudiants qui auront étudié au moins trois ans en français. Que ce soit au niveau secondaire, ou postsecondaire.

Le gouvernement assure que cela ne nuira pas aux admissions dans les universités anglophones.

Par exemple, un Français ou un Belge étudiant à Concordia en anglais pourra se qualifier pour le PEQ -Diplômés, a résumé la ministre de l’Immigration Christine Fréchette, ministre de l’Immigration et de la Francisation et de l’Intégration du Québec, en entrevue à l’émission Tout un matin sur ICI Première.

Dans son document de consultation, le gouvernement qualifie ces étudiants francophones de candidats idéaux , dans le sens où ils sont déjà intégrés dans la communauté francophone du Québec. Ces candidats idéaux étaient en baisse constante depuis cinq ans (avant le rebond de 2021), au point où en 2020, il y avait quasiment autant d’étudiants étrangers anglophones que d’étudiants étrangers francophones au Québec.

« L’apport de plus en plus important d’étudiantes et d’étudiants étrangers détenant un diplôme francophone constituera de surcroît un bassin de main-d’œuvre inestimable. »