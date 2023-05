Des résidents de Hay River se réjouissent de pouvoir rentrer à la maison

Mercredi, la Ville de Hay River a modifié l’ordre d’évacuation pour une alerte d’évacuation, car il y a toujours une possibilité que le feu reprenne de la vigueur. Un feu circonscrit signifie qu’il ne progresse plus dans l’immédiat, mais qui pourrait continuer à évoluer. Les autorités recommandent donc aux résidents de rester prêts à évacuer de nouveau.

La plupart des services et des commerces ont rouvert leurs portes vendredi. CBC a constaté sur place que les étagères de l’une des épiceries étaient bien garnies. La Ville de Hay River n’a pas subi de dommages par le feu de forêt, contrairement à la Première Nation Kátł'odeeche qui a perdu quinze bâtiments et maisons.

Une pensée pour les voisins

Matt Morse est de retour chez lui, à Hay River, après avoir été évacué pendant 11 jours au parc territorial Louise Falls. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

Pour les résidents de Hay River Matt et Jill Morse, c’est un grand soulagement de pouvoir revenir à la maison, mais difficile de ne pas avoir une pensée pour leurs voisins, qui ont beaucoup perdu. Je suis simplement heureux d’avoir une maison où retourner. Il y a beaucoup de gens sur la réserve qui ne peuvent pas, malheureusement, ce qui est très triste , dit Matt.

Le couple et leurs deux enfants ont quitté Hay River pour Enterprise le 14 mai, puis ont fait du camping au parc territorial de Louise Falls, avec environ 300 autres résidents évacués.

Rester alerte

Chris Ruggles et sa fille Noel jouent au baseball devant leur maison à Hay River. Photo : Radio-Canada / Carla Ulrich

Chris Ruggles, sa femme Angela, leurs deux enfants et leurs animaux domestiques ont aussi passé la majeure partie de l’évacuation au parc territorial Louise Falls. Dès son retour à la maison, leur fille Noel a fait une sieste, pris une douche et joué au baseball avec son père.

Chris Ruggles dit que la priorité au retour est de faire le ménage de la roulotte, et de la remplir de nouveau avec de nouvelles provisions, au cas où. On est sur le qui-vive, c’est certain, et j’imagine que presque toute la ville l’est aussi. Nous sommes en train de faire l’inventaire de ce qu’on a, de remplir [la roulotte] pour être prêt repartir dans un court délai.

Un paysage modifié

Une ligne d'extinction le long de la route vers la Première Nation Kátł'odeeche. Photo : Radio-Canada

Difficile, au retour, de ne pas remarquer les lignes d’extinction aménagées un peu partout autour de la ville. Les équipes mobilisées à la maîtrise du feu ont construit ces lignes autour du périmètre du feu pour restreindre sa progression vers Hay River et la Première Nation.

La mise à jour de NWT Fire vendredi matin indique que la ligne d’extinction au sud du feu a été complétée jeudi, évitant la progression vers l’autoroute 5. La priorité des équipes vendredi est de continuer à prévenir l’expansion du feu vers le sud où il serait exposé à des vents en provenance de l’est, ce qui le pousserait vers l’ouest, en direction de la ville, la réserve et les résidences dans le secteur , indique NWT Fire.

Aucun accès à la réserve

Le chef du service des incendies de la Première Nation Kátł'odeeche, Michael Sunrise. Photo : Radio-Canada / Mark Winkler

Il y a beaucoup de travail à faire dans la Première Nation Kátł'odeeche avant de pouvoir permettre aux résidents de revenir. Une évaluation des dommages a débuté jeudi.

Le chef du service des incendies de la réserve, Michael Sunrise, dit que les équipes sont encore en train d’éteindre des points chauds dans la communauté, près des maisons.

Un barrage routier et une sécurité accrue sont mis en place pour empêcher les gens d’entrer. Michael Sunrise dit qu’il y a beaucoup d'arbres tombés partout dans la réserve. Des poteaux électriques doivent être remplacés, et les routes, réparées. S’il vous plaît, soyez patient, car il y a encore beaucoup de travail à faire , dit-il.

Avec les informations de Carla Ulrich et Mark Winkler