Les travaux s'échelonneront jusqu'à la fin juin. Ils visent notamment à retirer la bretelle de virage à droite à l'intersection des rues Dunant et Belvédère Sud. Des changements seront aussi apportés aux feux de circulation.

On va procéder à des travaux de reconfiguration de l’intersection. Ce qu’on fait, c’est qu’on vient condamner une bretelle de virage à droite qui n’est pas idéale, je dirais, pour les piétons et les cyclistes qui traversent ici. On vient faire ces travaux-là, car on aménage des bandes cyclables unidirectionnelles sur la rue Dunant , explique l’agent de liaison au Service des infrastructures urbaines, David Bombardier.

Pendant ces travaux, la circulation sera maintenue dans les deux directions en tout temps, à moins d’imprévus , précise la Ville de Sherbrooke dans un communiqué. Les voies de virage ne seront toutefois pas accessibles, ce qui pourrait entraîner un peu plus d’attente à l’intersection.

Les automobilistes pourront circuler à 30 km/h dans le secteur pendant les travaux.

Travaux sur la rue du Conseil

Parallèlement, des travaux seront effectués pour permettre à une entreprise de télécommunication de reconstruire un puits d'accès sur la rue du Conseil, entre la rue Murray et la 4e avenue Sud.