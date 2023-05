Coup d’envoi de la construction de la maison des aînés de Lac-Mégantic

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, était accompagnée du député de Mégantic, François Jacques, pour la pelletée de terre officielle vendredi matin.

Le CHSLD de l'endroit, la Maison paternelle, et l'unité longue durée de l'hôpital ne sont plus adéquats pour leurs 90 résidents.

La future maison des aînés sera érigée sur le site de l'hôpital et offrira 99 places. Au total, le projet est évalué 108 millions de dollars et doit être livré au printemps 2025.

Alors que certains projets de maisons des aînés ont essuyé des retards, la ministre Bélanger est optimiste quant à l'ouverture de celle de Lac-Mégantic dans deux ans. Dans les maisons des aînés, ce qu'on voit actuellement, ce sont des retards de six mois environ. Dans ce qu'on annonce aujourd'hui, on est dans un autre contexte au niveau de la construction. Par contre, au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre, on est en plein dedans. Notre gouvernement travaille très fort actuellement pour faire en sorte de recruter du personnel dans notre réseau de la santé et des services sociaux , indique-t-elle.

Certaines maisonnées compteront 13 unités au lieu des 12 que l'on retrouve habituellement dans les maisons des aînés.