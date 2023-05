Baisse importante du manteau neigeux dans les Chic-Chocs cet hiver

À mi-montagne, les données font état du plus faible manteau neigeux des dix dernières années.

L’organisme suit l’enneigement à partir de nombreux sites répartis sur le territoire des Chic-Chocs, dont certains sont en place depuis de nombreuses années.

C’est le cas notamment d’un site situé en vallée, près du centre de découverte du parc de la Gaspésie et d’un autre, près du mont Ernest-Laforce. Ces stations enregistrent en continu le manteau neigeux, soit avec des observateurs ou des stations automatisées , précise M. Boucher.

Un stagiaire a pu cette année effectuer la compilation de toutes ces données, d’où le constat d’Avalanche Québec.

En fait, il faut remonter à l’hiver 2009-2010 pour observer un manteau neigeux de 164 cm comparable à celui de cette année.

Le directeur Avalanche Québec explique que ce sont les fréquents redoux accompagnés de pluie qui ont fait fondre le manteau neigeux tout au long de l’hiver.

Au total, il est tombé 298 cm de neige dans les Chic-Chocs cette année.

Les crêtes des monts Vallières-de-Saint-Réal, dans la Réserve faunique des Chic-Chocs. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Le début de la saison a pourtant été très bon en novembre, selon M. Boucher, mais dès le 8 décembre, la pluie est venue jouer les trouble-fêtes. En conséquence, les conditions de ski ont été plutôt médiocres dans le temps des Fêtes. Les skieurs ont par contre pu se reprendre à la mi-saison qui a été excellente.

Reste que la dernière saison a été tout à fait contraire à celle de l’hiver 2021-2022. Si on compare avec l'an passé, c'est difficile de dire que c'est une tendance. L'an passé, c'était une très bonne saison. Peu de redoux, un hiver assez froid. En avril, il restait encore 2 mètres de neige à notre station de mi-altitude.

Dominique Boucher note par contre qu’il y a eu aussi d’autres hivers, dans les dernières années, marqués par des redoux fréquents.

La période avalancheuse, qui s’étend du 1er décembre à la mi-avril, semble d'ailleurs de moins en moins longue dans le parc de la Gaspésie. On se questionne de temps en temps, parce que les deux premières semaines de décembre, les deux dernières d'avril, souvent, on se retrouve avec des conditions un peu plus marginales. Les débuts et les fins de saison sont plus difficiles , observe Dominique Boucher.

Il ajoute que de plus en plus, les températures hivernales sont instables, ce que devra considérer l’industrie touristique hivernale au cours des prochaines années, estime le porte-parole d’Avalanche Québec.

Bilan des avalanches

Quant au bilan des avalanches survenues dans les Chic-Chocs cet hiver, l'organisation en dénombre 43, mais il demeure difficile d'obtenir des données exhaustives en la matière compte tenu du fait que beaucoup d’avalanches ne sont pas rapportées. Mais ça va avec ce qu’on observe habituellement , relève M. Boucher.

Il note toutefois que l’indice élevé d’avalanche a été peu, ou même pas du tout, utilisé durant l’hiver.

Il n'y a pas eu de tempête avec des précipitations supérieures à 20 cm. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De plus, aucune tempête avec des accumulations de plus de 20 cm n’a été enregistrée dans les stations d’Avalanche Québec au cours du dernier hiver. C’est assez rare. Habituellement, on a toujours quelques bonnes bordées qui dépassent les 30 ou 40 cm, ce qui a un impact sur le niveau de danger d’avalanche et le nombre qui nous est rapporté , ajoute M. Boucher.

Au bilan, l’organisme rapporte deux incidents survenus dans la première semaine de mars alors que des avalanches ont surpris des skieurs. Plus d’un millier de personnes ont aussi suivi la formation de prévention des avalanches offerte par l’organisation.