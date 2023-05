La soprano gatinoise Anna-Sophie Neher en finale d’un prestigieux concours international

Anna-Sophie Neher accède à l’ultime étape du Concours Reine Elisabeth, une compétition de chant international. La soprano d’origine gatinoise et onze autres candidats rivaliseront de talent pour tenter de remporter la finale, qui se tiendra en Belgique du 1 er au 3 juin prochain.

La compétition Reine Elisabeth, c'est vraiment dans les tops des compétitions mondiales , se réjouit la jeune artiste.

C'est très regardé ici : ça passe à la télé, à la radio nationale, plein de gens m'écrivent de partout dans le monde… Je n'ai jamais été aux Olympiques, mais j’ai le même feeling , poursuit Anna-Sophie Neher.

Cette dernière se dit très honorée d’avoir atteint cette étape de la compétition, et se concentre à présent sur la suite du concours. Si elle souhaite pratiquer le plus possible d’ici le 1er juin, elle veille à ne pas fatiguer pour autant sa voix.

Je vais faire beaucoup de travail de table, comme on dit : regarder les partitions, planifier mon sous-texte, des choses comme ça , explique-t-elle, dans l’objectif d’être fin prête le jour J.

Pour la finale, Anna-Sophie Neher présentera trois airs : Da tempeste il legno infranto de Haendel, En proie à la tristesse de Rossini et Eccomi in lieta vesta - Oh quante volte ti chiedo de Bellini.

C’est un de mes airs préférés, que j'ai toujours voulu chanter. C'est un petit stress qui s'ajoute car on aime ça, avoir des choses avec lesquelles on est familier , confie la soprano.

Le Concours Reine Elisabeth a été fondé en 1937. Il se tient chaque année au mois de mai à Bruxelles et s’ouvre, d’une édition à l’autre en alternance, aux violonistes, pianistes, chanteurs et violoncellistes.