Une nouvelle constellation de satellites pour surveiller les ouragans

Les ouragans et typhons n'auront plus une heure de répit : après un second décollage réussi vendredi, une constellation de petits satellites de la NASA est désormais complète, et pourra observer l'évolution de ces tempêtes bien plus fréquemment qu'auparavant.

Une fusée Electron de l'entreprise Rocket Lab a décollé depuis Mahia, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, avec à bord deux nouveaux satellites. Cette entreprise américaine avait déjà lancé les deux premiers au début du mois.

Le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, s'est dit fier de la réussite de ces deux décollages, qui nécessitaient d'avoir lieu rapidement l'un après l'autre. La constellation est ainsi en place à temps pour la saison 2023 des tempêtes , a-t-il souligné dans un communiqué.

Les satellites sont de la taille d'une boîte à chaussures, et évolueront à quelque 550 kilomètres d'altitude.

À eux quatre, ils auront la capacité de repasser toutes les heures au-dessus des cyclones tropicaux, appelés ouragans dans l'Atlantique nord ou typhons sur le Pacifique, contre toutes les six heures actuellement. La mission a été baptisée TROPICS.

De meilleures prévisions

Les informations récoltées (sur les précipitations, la température et l'humidité) pourront permettre d'améliorer les prédictions météo, de savoir notamment où l'ouragan touchera terre et à quelle intensité, et ainsi de mieux préparer d'éventuelles évacuations des populations vivant sur les côtes.

Les données seront entre autres utilisées par le Centre national des ouragans américain et le Joint Typhoon Warning Center.

En tant qu'habitant de Floride, je sais bien à quel point il est important pour des millions d'Américains d'avoir des prévisions météo à temps et exactes , a souligné dans un communiqué le patron de la NASA , Bill Nelson.

La constellation devait à l'origine compter six satellites et non quatre, mais les deux premiers ont été perdus en raison du dysfonctionnement d'une fusée de l'entreprise américaine Astra peu après son décollage l'année dernière.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans (ou typhons) deviennent plus puissants, selon les scientifiques.

L'ouragan Ian ayant dévasté la Floride en 2022 avait fait des dizaines de victimes et causé à lui seul plus de 100 milliards de dollars américains de dommages, de loin la catastrophe météo la plus coûteuse du monde l'année dernière.