Automatisation agricole : une initiative pour aider les producteurs à faire le bon choix

Pour plusieurs producteurs, l’automatisation est devenue un incontournable en raison du manque de main-d'œuvre ou des objectifs de rentabilité.

Le centre de recherche Agrinova et le COlab du Collège d'Alma ont uni leurs forces pour les guider dans ces investissements d’envergure qui représentent souvent un casse-tête pour les agriculteurs qui doivent y aller par essais et erreurs.

La ferme laitière Beau-Lac de Saint-Prime veut améliorer sa capacité de production en automatisant la traite. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

C’est ce qui s’est passé à la ferme laitière Beau-Lac de Saint-Prime.

On avait installé un robot de traite avant de faire tout l'agrandissement et on a décidé de changer vers le carrousel, parce qu’avec le robot, il y avait des affaires qu'on n’avait pas aimées. On avait un moins bon suivi de nos animaux , raconte le copropriétaire, Olivier Delisle.

Le carrousel permet de faciliter la traite des vaches. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Le Partenariat en recherche appliquée et en technologie (PRAT), lancé en 2022, pourrait permettre à des producteurs comme lui de faire le bon choix dès le début.

Au COlab, la directrice en technologies Aurélie Pinceloup évalue l'effet des technologies sur le bien-être des producteurs. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

Les technologies peuvent être mal paramétrées ou alors on imagine qu'elles vont répondre à un besoin, mais au final pas complètement. Il peut y avoir des répercussions négatives que ça soit en termes financiers ou en termes humains parce que c'est du temps passé, c'est de l'investissement , explique la directrice en technologies au COlab, Aurélie Pinceloup.

Des fiches analytiques détailleront notamment les différentes technologies disponibles sur le marché afin de guider les agriculteurs dans leur sélection.

Il y a des technologies qui sortent et dont on entend à peine parler, donc c’est d’avoir une fiche dans laquelle tu vas pouvoir voir les points positifs et les points négatifs , renchérit Stéphanie Claveau, d’Agrinova.

Stéphanie Claveau d'Agrinova est chargée de mesurer l'effet des technologies sur le bien-être animal. Photo : Radio-Canada / Maxime Hébert-Lévesque

L'étude ira même jusqu’à analyser les effets de la technologie tant sur le bien-être animal que celui des producteurs.

Par exemple, les raclettes [utilisées pour le nettoyage] peuvent poser certains problèmes, ça arrive dans les pattes, ça peut les blesser ou ça peut ramasser un veau au passage , ajoute Mme Claveau.

Du côté des producteurs, les chercheuses se pencheront notamment sur les avantages de la technologie dans la production.

Les résultats du PRAT seront disponibles d’ici février 2024 aux agriculteurs qui en feront la demande.

