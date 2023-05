Budget de l’Î.-P.-É : « Nous ne sommes pas satisfaits », dit la SAF’Île

Parmi les recommandations formulées par la SAF’Île lors des consultations prébudgétaires en début d'année, une seule apparaît dans le budget, selon Émile Gallant, président de l'organisme.

« Nous ne sommes pas satisfaits [...] parce qu’à première vue, on ne voit qu'une [recommandation] qui touche la formation bilingue pour des employés [de la province]. Les autres ne sont pas trop claires. Donc, c'est l’une des choses qui nous a déçues dans ce budget. » — Une citation de Émile Gallant, président de la SAF’Île

Président de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (SAF’Île), Émile Gallant souhaite que la voix de sa communauté soit entendue dans les prochains budgets. (Photo d'archives) Photo : Julien Lecacheur

Selon le président de la SAF’Île, d’autres thèmes auraient été laissés de côté, dont un investissement accru dans les organismes communautaires francophones et un programme pour faciliter la reconnaissance des compétences de professionnels francophones provenant de l’étranger et de ceux diplômés du Collège de l’île, la seule institution postsecondaire francophone de la province.

L’exigence de passer un examen d’anglais pour les diplômés en sciences infirmières du collège représenterait une barrière importante, selon un communiqué de la SAF’Île à ce sujet.

Une stratégie d’immigration

Dans son budget, le gouvernement provincial prévoit bientôt lancer une Stratégie d’immigration francophone.

Consultée durant l’élaboration de cette stratégie, la SAF’Île souhaite que sa voix soit entendue cette fois-ci.

On s'attend à avoir des actions pour attirer et maintenir ces gens qui arrivent à l'île, et qu'on ait des fonds pour une structure de soutien pour ces gens , explique-t-il.

La construction de la nouvelle école Évangéline, située à Abram-Village, dans l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard, se trouve déjà dans les plans de la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Cette stratégie a été mentionnée pour la première fois dans le budget de l’an dernier.

Selon la province, 36 000 dollars ont été dépensés en 2022 sur ce projet.

Aucune autre somme pour cette stratégie n’a été dévoilée dans le budget 2023-2024.

Le réseau scolaire francophone satisfait

Directeur général par intérim de la Commission scolaire de langue française de l’île, Bruce Joshua se réjouit de l'investissement d’environ 6 millions de dollars dans le recrutement en matière d'éducation.

« De notre côté, on est heureux, reconnaissant même. En général, on reçoit environ 10 % lorsqu'on a les annonces du genre [...] Puis, cela fait en sorte que ce soit environ une dizaine de postes. » — Une citation de Bruce Joshua, directeur général par intérim de la Commission scolaire de langue française de l’île

Ce montant financera la création de 100 nouveaux postes au sein des écoles anglaises et françaises, notamment des postes d'enseignants, de travailleurs jeunesse et de soutien en santé mentale.

Un ajout nécessaire, selon Bruce Joshua.

Depuis le discours du trône, le directeur général par intérim de la Commission scolaire de langue française de l’île, Bruce Joshua se disait optimiste quant aux plans de Dennis King pour son réseau d'écoles. (Photo d'archives) Photo : Capture d'écran Zoom

Nous avons des besoins sur le plan socio émotionnel pour nos élèves. [...] C'est surtout en ce qui a trait aux assistants en éducation et aux travailleurs jeunesse, et espérons-le, de trouver une personne pour nous aider , ajoute-t-il.

Des plans peu ambitieux pour le logement

Les investissements de la province dans le secteur du logement comprennent 6 millions de dollars pour compenser les augmentations de l'impôt foncier et 1 million de dollars pour un nouveau programme de location avec option d'achat pour les acheteurs d'une première maison.

« C'est un pas dans la bonne direction, mais cela ne suffit pas à résoudre le problème. » — Une citation de Cory Pater, membre de l'Association de lutte pour le logement abordable

Membre de l'Association de lutte pour le logement abordable, Cory Pater souligne que les programmes représentent une bonne initiative.

Cory Pater est bénévole au sein de l'association PEI Fight for affordable housing. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Néanmoins, le programme de location-vente ne profite qu'à ceux qui ont les moyens de devenir propriétaires d'un logement.

Nous avons besoin de plus de ressources pour les logements locatifs et les logements sociaux , ajoute-t-il.

Le gouvernement prévoit un fonds d'infrastructure de 25 millions de dollars pour que les municipalités, à l'exception de Charlottetown, puissent aménager des terrains destinés au développement immobilier.

Pour Sam Sanderson, directeur général de l'Association de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard, cette initiative du gouvernement encourage le développement immobilier.

« C'est un bon point de départ. C'est formidable de voir que l'on investit pour aider les communautés rurales à être mieux préparées et plus efficaces. » — Une citation de Sam Sanderson, directeur général de l'Association de la construction de l'Île-du-Prince-Édouard

Néanmoins, de nouvelles solutions devraient être bientôt trouvées, car la demande pour le logement est grandissante, dit-il.

Nous avons besoin de plus de logements, et la possibilité d'accélérer l'obtention des permis de construction et de penser autrement est absolument essentielle , ajoute Sam Sanderson.

Sam Sanderson est le directeur général de l’Association de l’industrie de la construction de l’Île-du-Prince-Édouard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Doria-Brown

Contrer l'inflation

Dans un communiqué de presse, la Chambre de commerce du Grand Charlottetown a salué l'initiative du gouvernement d'augmenter l'exemption de base de l'impôt sur le revenu pour les particuliers, qui passera de 12 000 dollars en 2022 à 12 750 dollars cette année fiscale.

Nous sommes très heureux de voir cette augmentation, de sorte que notre province reste un endroit compétitif pour attirer la main-d'œuvre et permettre aux Insulaires de gagner plus et d'utiliser plus de leur argent durement gagné , a déclaré Kim Horrelt, PDG par intérim à cet organisme.

Directeur intérimaire pour la région de l'Atlantique à la Fédération canadienne des contribuables, Jay Goldberg a aussi salué cette décision du gouvernement.

Mais il a critiqué le déficit de 97 millions annoncé par la province, car cela signifie plus d'argent dépensé en paiements d'intérêts et un fardeau plus lourd pour nos enfants et nos petits-enfants .

La dette nette de la province devrait passer de 2,5 milliards à 3,2 milliards de dollars avec ce déficit.

Selon la ministre des Finances, Jill Burridge, l’équilibre budgétaire ne sera pas atteint avant 2026.