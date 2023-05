Gatineau et l’Outaouais en mode séduction à Montréal cette fin de semaine

La Ville de Gatineau et Tourisme Outaouais lancent une campagne de séduction à Montréal, cette fin de semaine, pour charmer le public de la grande métropole québécoise et l’inviter à visiter la région, voire même y déménager.

Les Montréalais pourront en apprendre davantage sur la région et la quatrième ville en importance du Québec au café éphémère AGATINO, qui occupera du 26 au 28 mai les locaux du 1587, boulevard Saint-Laurent.

Horaire du café éphémère AGATINO à Montréal : Vendredi 26 mai : de 17 h à 19 h;

Samedi 27 mai : de 9 h à 18 h;

Dimanche 28 mai : de 9 h à 18 h. Source : Communiqué de presse conjoint de la Ville de Gatineau et de Tourisme Outaouais

Cette initiative vise à positionner Gatineau ainsi que la région de l'Outaouais comme destination de choix pour y vivre et pour y séjourner tout en offrant des attraits et un cadre de vie exceptionnels , est-il écrit dans le communiqué de presse à cet effet.

Selon la mairesse de Gatineau, France Bélisle, le café éphémère AGATINO complète fièrement la campagne Gatineau pour la vie déployée depuis le début mai sur le marché de Montréal .

Cette campagne doit permettre de faire découvrir trois facettes de l’Outaouais et de Gatineau, soit la proximité entre la ville et la nature, la scène culturelle, et l’offre de sentiers cyclables.

Plus de détails à venir...