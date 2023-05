Leblanc, Blais et Majorique remportent la victoire au gala Samouraï MMA

Le combattant Julien Leblanc attendait cette victoire depuis longtemps… depuis 2017 pour être précis. Après plus de cinq ans sans gain dans l’octogone, le Gatinois, trop souvent blessé en carrière, est enfin sorti victorieux, vendredi soir, remportant la finale du gala de Samouraï MM, au Centre Slush Puppie.

Julien Leblanc a eu le dessus sur Sallah-Eddine Dekhissi (6-5) par décision unanime des juges (29-28) pour porter sa fiche à six victoires et deux défaites.

C’est le plus beau jour de ma vie après la naissance de mon enfant! J’étais à l’aréna lors d’une d’une partie des Olympiques et j’avais dit à mon père que ce serait malade de faire la finale devant mon monde , a dit Leblanc à la foule après l'avoir emporté.

Julien Leblanc est passé bien près de soumettre son adversaire à quelques occasions pendant le combat, surtout au troisième round. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Leblanc a bataillé ferme pour s’offrir cette victoire alors qu'il a semblé fatigué par moments. Dans un combat chaudement disputé, la lutte a été à l’honneur. Après deux ans [sans me battre], j’étais fatigué , a-t-il reconnu. Je me suis échauffé trop tôt et j’avais les épaules brûlées. Merci tout le monde, vous m’avez donné de l’énergie , a ajouté le combattant.

« Ce n'était peut-être pas le meilleur combat, mais j’avais besoin de gagner! Je m’étais fait dire qu'il était gros et fort, c’est la vérité. J’ai laissé la tempête passer au premier round, je ne pensais pas lutter autant. » — Une citation de Julien Leblanc, six victoires en huit combats

Julien Leblanc et son adversaire se sont fait l'accolade après leur affrontement. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le combattant gatinois espère continuer de se battre dans Samouraï MMA et aller chercher le titre dans sa division de poids des 185 livres.

Blais donne la frousse à ses entraîneurs

Isaac Blais a participé au combat de la soirée contre le Mexicain Mauricio Cruz, remportant une victoire par étranglement en toute fin de duel provoquant une forte réaction au sein de la foule. C’était satisfaisant après quatre ans d’absence, avec tout le monde qui me supporte, je suis choyé , a lancé Blais qui n’avait pas combattu depuis un gala en 2019 avec l’organisation TKO.

Isaac Blais lève les bras au ciel après avoir battu son adversaire par soumission. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Après un premier round serré, le jeune athlète de 26 ans s’est sorti d’une très fâcheuse position lors du second round alors que son adversaire l’a amené au tapis pendant environ deux minutes lui assénant de très nombreux coups.

C'était tout prévu , a blagué Blais, fatigué après le duel, reconnaissant avoir été en difficulté mais sans avoir eu peur que l’arbitre n’intervienne. Il frappait pas assez fort pour me knocker, mais il avait un bon contrôle pour me garder là. J’avais de la misère à trouver une sortie sans trop dépenser d’énergie. J’ai bien géré la situation , a mentionné Blais qui a quand même dû donner la frousse à son entraîneur Patrick Marcil.

Isaac Blais mitraille de coups son adversaire Mauricio Cruz. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le combattant, surnommé Spiderman a eu de bons mots pour son adversaire après le combat. Ça va être très bon pour ma carrière. Ça va me faire beaucoup évoluer , a dit Blais qui souhaite retourner dans l’octogone le plus rapidement possible.

Majorique rend sa mère heureuse

Alain Majorique (1-0) n’a fait qu’une bouchée de Nezar Bahaji (1-1) pour remporter sa première victoire chez les professionnels à 33 ans. Après avoir frappé son adversaire avec puissance dès le début du combat, Majorique a terminé le boulot par étranglement arrière.

Je lui ai lancé un coup de pied rapidement et il m’a fait une grimace pour me faire croire que ça ne lui faisait pas mal. Mais, il a vu que je frappais fort , s’est félicité Majorique.

Alain Majorique regarde son adversaire dans les yeux en début de combat. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Le African Assassin a ensuite envoyé son adversaire au plancher avec une solide droite. Sifu (l’entraîneur Patrick Marcil) m’avait dit que la droite passait mieux contre un gaucher, je l’ai connecté et j’ai terminé le travail au sol. J’aurais aimé le knocker, mais je savais que je le battrais , a ajouté le combattant, superstitieux. Chaque fois que je regarde ma montre dans la vie, il est 9h11. Je suis entré sur le ring à 21h11. J’en ai eu des frissons , a expliqué l’ancien boxeur, qui a vu des signes de chance partout dans les jours précédents son combat.

Sa mère Louise Raby a déjoué la sécurité et les agents de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le rejoindre l’octogone et lui sauter dans les bras, au grand plaisir de la foule.

Alain Majorique (culottes bleues) court dans l'octogone pour célébrer sa victoire face à Nezar Bahaji. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

J’ai fait tellement de conneries dans ma vie quand j'étais jeune et ma mère a souvent été déçue de moi. Depuis quelques années, je la rend heureuse. Je voulais créer un moment dont elle se souviendrait toute sa vie. Je suis fier de moi , a lancé Majorique, les larmes aux yeux.

Poulin perd, les autres Québécois font bonne figure

Le Gatinois Guillaume Poulin, qui participait au premier combat de la soirée, s’est incliné par étranglement arrière lors du premier round face à Matt Bednarek subissant sa troisième défaite de suite en carrière.

Guillaume Poulin s'est incliné par soumission au Chapitre 6 de Samouraï MMA présenté à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Dans les autres combats, Kevin Popowick-Bastien a soumis son adversaire au deuxième round, Dany Mallette a eu le meilleur sur Matt Rusniak par décision et Tommy Morrisson a dominé Francisco Ramirez notamment tandis qu'Alex Morgan a remporté une victoire par décision sur le Japonais Takuya Nagata.

Louis Jourdain, accompagné de son frère Charles dans son coin, a remporté une victoire par KO technique sur Diego Silva. Le Québécois a eu de bons mots pour les partisans de Gatineau après son combat.