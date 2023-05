L'enquête du coroner sur la mort d'un patient dans la salle d'attente de l'urgence de l'hôpital de Fredericton en juillet dernier, prévue la semaine prochaine, est reportée à une date non déterminée.

L'enquête du coroner devait se dérouler du 29 mai au 2 juin à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton.

Vendredi, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a indiqué que cet examen est reporté à une date ultérieure, sans en mentionner la date.

Dans un communiqué, les Services des coroners disent examiner de nouveaux renseignements reçus cette semaine.

En vertu de la Loi sur les coroners, une enquête du coroner ne peut pas aller de l’avant lorsqu’un décès fait toujours l’objet d’une enquête , a déclaré la coroner en chef, Heather Brander. Nous savons que la situation est difficile pour la famille de M. Mesheau et l’enquête du coroner aura lieu le plus tôt possible.

Donald Darrell Mesheau, âgé de 78 ans, est décédé dans la salle d'attente du service des urgences de l'Hôpital régional Dr. Everett Chalmers le 12 juillet 2022.

Donald Darrell Mesheau est décédé dans la salle d'attente du service des urgences de l'Hôpital régional Dr. Everett Chalmers le 12 juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Selon un témoin, le patient aurait attendu seul dans un fauteuil roulant, dans un inconfort visible, pendant des heures alors qu’il semblait s’endormir. Ce n’est que lors d’une vérification de routine des personnes dans la salle d’attente qu’un employé de l’hôpital a réalisé que l’homme avait cessé de respirer.

Le coroner et les membres d’un jury doivent entendre les témoignages de personnes citées à comparaître afin de préciser les faits liés au décès de M. Mesheau.

Une telle enquête vise non pas à attribuer des responsabilités, mais à mieux comprendre les circonstances d'un décès pour en prévenir d'autres dans des circonstances similaires.

Réactions de la famille

La famille de M. Mesheau a été informée du report par le bureau du coroner vendredi matin, selon sa sœur Susan Mesheau.

« Nous n’avons pas d’autres renseignement, alors je ne sais pas pourquoi. Mais nous faisons confiance au bureau du coroner et aux procureurs de la Couronne qu’ils font la bonne chose, et nous faisons confiance au processus. » — Une citation de Susan Mesheau, sœur de la victime

Au moins deux membres de la famille avaient prévu d’y assister : le fils de Darrell Mesheau, Ryan Mesheau, et son frère, Peter Mesheau, ancien ministre des Finances progressiste-conservateur sous le gouvernement Bernard Lord.

Grand ménage au ministère de la Santé

Le décès de M. Mesheau a semé l'émoi et provoqué un grand ménage dans l'administration de la santé par le premier ministre Blaine Higgs.

Le PDG du Réseau de santé Horizon avait été remercié, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a été remplacée par Bruce Fitch et les deux conseils d'administration des réseaux ont été révoqués.

Donald Darrell Mesheau, 78 ans, a été identifié dans un communiqué publié mardi par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique comme étant le patient qui est décédé en attendant des soins le 12 juillet 2022.

Aucun détail sur le patient, y compris son nom, ni les circonstances de son décès n’avaient été précédemment rendus publics.

Dans sa nécrologie, Donald Darrell avait été notamment diplomate au service extérieur du Canada en poste dans les ambassades du Canada à Rome et à Tel-Aviv, et fonctionnaire de direction au ministère fédéral de l’Immigration du Canada, affecté à des bureaux à Buffalo, Ottawa et Halifax.