Souldia, soldat du rap

Quelques secondes plus tard, l’artiste hyperactif se rassoit, tout sourire, et reprend du tac au tac : Mais ouais, quand j’ai vu Tronel arriver de façon sérieuse avec son EP, j’ai trouvé qu’il amenait quelque chose de rafraîchissant.

Tronel, c’est MC Tronel, du groupe de rap satirique Les Anticipateurs, connu pour son hymne de 2012 Sapoud (Nouvelle fenêtre) . Son premier microalbum solo, Diablo, a rapidement capté l’attention de Souldia, qui l’a spontanément invité à collaborer sur Non conventionnel, son 11e opus, paru vendredi.

Plusieurs styles se côtoient dans cette collection de 18 chansons. Sur Grand frère, on peut entendre les accords de guitare estivaux de Jay Scøtt. Sur Haute définition, Souldia s’offre un reggaeton en bonne et due forme.

Et sur Amnésia, Problème, Drip et Toxique, le rappeur renoue avec le phrasé coup de poing qui a fait sa marque de commerce, flanqué de ses acolytes Lost, Izzy-S, Koriass, Shreez et Tizzo.

Hors norme

À chaque nouvel album, j’ai envie d’essayer de nouvelles choses, raconte Souldia. J’écris du rap, mais j’écoute aussi beaucoup de rock. J'écoute du blues, j’écoute du jazz, j’écoute du death metal, j’écoute du punk rock. J’essaie de mélanger tout ça, tout en gardant mon identité.

« J'ai envie de m'enlever ça, moi, les barrières du "faut que le rap soit comme çi, ou comme ça" » — Une citation de Souldia

Avec Non conventionnel, Souldia réaffirme donc sa posture de rappeur indomptable. Car si l’industrie de la musique et du divertissement semble enfin lui ouvrir ses portes, il n'entend pas aseptiser son rap frontal pour autant.

En novembre, l’artiste a reçu son premier Félix en carrière pour son opus Dixque d'art, après avoir interprété une version particulièrement inspirée de sa chanson Les apparences avec une violoncelliste  (Nouvelle fenêtre) . Quelques mois auparavant, il vivait une autre consécration en foulant les planches de la plus grande scène des Francos de Montréal.

On voit ma gueule à l’ADISQ, à la télévision, et il ne faut pas penser que je deviens un artiste comme les autres, qui essaie de plaire au public, martèle Souldia. Je suis zéro comme ça.

Et sa recette fonctionne : Le vide , premier simple de Non conventionnel lancé il y a un mois, cumule déjà un million d'écoutes sur YouTube et Spotify.

Rap réalité

Originaire du quartier Limoilou, à Québec, Kevin St-Laurent alias Souldia propose depuis près de 15 ans du rap sans compromis, plongé dans l’univers du crime et de la rue; des histoires qu’il a vécues plus jeune, ou qu’on lui a confiées.

Moi, c’est du rap réalité que je fais. Je combats le feu par le feu. La rue, ça va toujours faire partie de moi. Tu ne t’en sors jamais, mais il faut que tu apprennes à dealer avec , raconte celui qui a connu les centres jeunesse comme la prison.

Par le passé, Souldia a déjà qualifié son art de gangsta rap conscient , qu’on pourrait interpréter comme de la musique qui trempe dans l’univers du gangstérisme, sans pour autant le glorifier. Il rajuste légèrement le tir aujourd’hui.

« J’aime pas dire que je fais du gangsta rap, car je me considère comme un soldat du rap, plutôt que comme un gangster qui fait du rap. Je suis un gars de front, je suis un gars d’action, je suis un soldat. » — Une citation de Souldia

Souldia a lancé son premier album, «Art kontrol», en 2009. Photo : Radio-Canada / Ariane Labrèche

Retrouvailles

Le rappeur a d’ailleurs récemment retrouvé l’un de ses plus vieux frères d’armes. Die-On, avec qui il a longtemps collaboré au sein du collectif Facekché, est revenu d’enfer.

Après avoir fui la justice québécoise en Colombie pendant plusieurs années, le rappeur a atterri dans la Belle Province fin 2020, où il a passé deux ans derrière les barreaux pour son implication dans un réseau de trafic de stupéfiants.

Il y a des moments ou je pensais que je ne reverrais jamais mon chum , laisse tomber Souldia, solennel. C’est d’ailleurs lui qui a convaincu Die-On de revenir au pays, craignant qu’il ne disparaisse à jamais dans la jungle sud-américaine.

À sa sortie de prison, Souldia l’a rapidement pris sous son aile. Le rappeur le sait trop bien : quand on revient de loin , comme Die-On, il faut être encadré et occupé, pour éviter de retrouver le fond du baril.

Christian Dionne, de son vrai nom, avait quitté le Québec avant que le street rap québécois ne connaisse son heure de gloire. Il a donc eu droit à toute qu’une surprise quand, à son retour, il s’est retrouvé devant des foules de dizaines de milliers de personnes avec Souldia.

« J’ai pris mon ami les larmes aux yeux dans son coin, à se dire… "je suis parti sept ans, qu’est-ce que j’ai manqué?" » — Une citation de Souldia

Souldia a invité son acolyte à chanter quelques couplets sur le titre Entre deux dates, une chanson qui parle du temps qui passe. Die-On rappe : Je reviens d’entre les morts pour un dernier come-back.

Prochaine génération

Souvent assis, parfois debout, Souldia raconte son histoire de façon franche et volontaire, sans jamais se censurer.

Oui, il est un peu tanné de ressasser son passé criminel en entrevue, même s’il sait que celui-ci lui colle à la peau . Oui, il prendrait bien un deuxième café, avec quelques sachets de sucre. Et oui, aussi, il est rendu à un moment de sa vie où il aspire à être un mentor pour les rappeurs et rappeuses de demain, comme Jay Jay, l’un de ses plus jeunes protégés.

Souldia commence à réfléchir à son legs. La violence, un thème qui, par la force des choses, a coloré plusieurs de ses chansons, lui laisse maintenant un goût amer en bouche. Sur le titre Le clip de ma vie, il rend hommage aux rappeurs qui lui ont tracé le chemin, pour ensuite périr sous les balles.

« On dirait que dans les deux dernières années, je suis allé à plus d’enterrements que jamais auparavant dans ma vie. J’arrive à 40 ans, et je me demande, c’est quoi la trace que j’ai envie de laisser? » — Une citation de Souldia

Après quinze ans de rap, Souldia se voit comme un mentor et un «grand frère» pour la relève. Photo : Radio-Canada / Ariane Labrèche

Ses deux enfants, qui ont aujourd’hui 6 et 8 ans, l’ont transformé – ou forgé en tant qu’homme , comme il le dit.

Maintenant, j’ai vraiment quelque chose à perdre dans la vie, explique Souldia. Ça m’a encore plus discipliné dans ma job. Tout ce que je fais aujourd’hui, c'est pour que mes enfants aient quelque chose plus tard.

Le rappeur prend son rôle de père très au sérieux. Si sa fille a un spectacle à l’école, il y a bien peu de chance que vous le voyez en concert la même journée.

Ces jours-ci, je suis plus en mode "me faire construire une maison", que "m’acheter une veste Gucci à 50 000 $", résume-t-il. Mais si je continue comme ça, je pourrai aussi m’en acheter, des vestes Gucci à 50 000 $!