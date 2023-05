Les débordements sont survenus après une interruption de trois heures des traversées entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, qui ont été causées par des conditions météorologiques défavorables.

Quand le service a été rétabli, des passagers ont exprimé leur mécontentement en klaxonnant bruyamment à bord. Une situation que dénonce la STQ.

Le bruit excessif autant sur le navire qu’à quai nuisait aux communications de l’équipage et mettait à risque autant leur sécurité et que celle des passagers , explique le responsable des communications de la STQ , Simon Laboissonnière.

Des vidéos montrent la scène à bord du navire.

« La STQ condamne tout geste d’intimidation et ne fait aucun compromis pour assurer la sécurité de ses équipages et de ses passagers. »

La Sûreté du Québec confirme que des policiers se sont rendus sur place vers 21h15 jeudi soir.

Les policiers ont dû prendre le traversier de St-Joseph-de-la-Rive pour se rendre au quai de L'Isle-aux-Coudres où l'on rapportait un rassemblement sur le quai. Une fois arrivée, la SQ affirme que les policiers n'ont rapporté aucun rassemblement notable et aucune infraction commise.

La SQ ne confirme pas si des citoyens ont été rencontrés par les agents.

Le maire de L’Isle-aux-Coudres, Christian Dufour, n’est pas d'accord avec [ces agissements] pantoute .

Il affirme qu'au moins deux résidents ont été rencontrés par la police.

Chrystian Dufour, qui est lui-même un ancien capitaine de traversier, indique que gêner les communications entre les membres de l'équipage représente un risque pour la sécurité des passagers.

Il demande toutefois à la STQ de mieux communiquer avec la population lors des interruptions de services pour éviter que les gens attendent pendant des heures au quai, sans savoir l'heure à laquelle ils pourront grimper à bord.

Le cabinet de Geneviève Guilbault, la ministre des Transports et de la Mobilité durable affirme qu'il y a « tolérance zéro sur l'intimidation ».

« Nous comprenons que la situation des traverses n'est pas idéal, et nous travaillons avec la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et la Société des traversiers pour offrir le service à L'Isle-aux-Coudres. Nous ne ferons jamais de compromis sur la sécurité des usagers et des employés. »