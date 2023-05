Karl Blackburn réclame depuis des mois une hausse des seuils d’immigration au Québec à 100 000 personnes par année pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre.

Irrité par les pressions et les critiques du Conseil du patronat sur cet enjeu, François Legault s'est demandé en Chambre, en réponse à une question de Marc Tanguay, chef par intérim de l’opposition officielle à Québec, si Karl Blackburn lorgnait la direction du PLQ .

Le PDG du Conseil du patronat a réagi avec vigueur, affirmant qu’il n’avait aucunement l’intention de revenir en politique, lui qui a été député, directeur du PLQ et organisateur pour l’ancien premier ministre Jean Charest. Pour Karl Blackburn, le premier ministre Legault faisait ainsi de la partisanerie.

9 des 10 recommandations du CPQ

Aujourd’hui, le ton a changé. Radicalement. Sur les dix recommandations adressées au gouvernement du Québec dans un livre blanc sur l’immigration déposé il y a un an par le Conseil du patronat du Québec, il y en a neuf qui ont été retenues dans le plan présenté par la ministre de l’Immigration Christine Fréchette.

Exit les inquiétudes sur l’impact de l’immigration sur la survie du français ou la capacité d’accueil, exit les tensions avec le PDG du Conseil du patronat, que la CAQ soupçonnait de vouloir se positionner pour devenir chef du PLQ , le gouvernement de François Legault épouse à bras-le-corps les propositions et revendications du patronat.

Les milieux d'affaires, d’ailleurs, ont salué généreusement le plan du gouvernement en immigration. La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la Fédération des chambres de commerce du Québec et le Conseil du patronat voient dans ce plan une volonté réelle du gouvernement d'arrimer l'immigration aux besoins du marché du travail et considèrent que ce plan va aider à réduire le manque de main-d'œuvre.

Je pense que le gouvernement du Québec a entendu l’appel du milieu des affaires , a déclaré Karl Blackburn en entrevue jeudi soir à Zone économie.

Depuis longtemps, on indiquait au gouvernement qu’on devait augmenter les bassins d’immigration, faciliter l’intégration des travailleurs immigrants, atténuer certaines problématiques reliées à l’apprentissage du français. Et dans les propositions qui ont été rendues publiques, je pense qu’on peut se réjouir parce que le gouvernement du Québec a répondu à l’appel des employeurs.

Bientôt 60 000, voire 70 000 immigrants?

Les organisations patronales saluent l'ouverture du gouvernement à augmenter le seuil d’immigrants, de 50 000 à 60 000 personnes par année. Dans les faits, ce sera davantage, peut-être au-delà de 70 000 par année, puisque l’accès au Programme de l’expérience québécoise est simplifié pour les diplômés.

Le nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés comprend quatre volets qui ont, chacun, des exigences différentes liées au français selon le niveau de qualification des professions. Ça répond à la réalité des petites entreprises, dit la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Les milieux d'affaires saluent également le retour des programmes pour les entrepreneurs et pour les immigrants investisseurs, ainsi que la création d’un volet spécifique pour le repreneuriat d’entreprise. Toutes les organisations patronales sont convaincues que les mesures du plan de Christine Fréchette vont contribuer à régionaliser davantage l'immigration.

Les organisations s’inquiètent, toutefois, des délais dans les traitements des demandes, qui sont particulièrement longs au Québec. Ils s’inquiètent aussi de l’enjeu, loin d’être réglé, de la reconnaissance des diplômes. Et la FCEI est d’avis qu’il faut rester ouvert aux personnes qui ne parlent pas français, aux personnes francophiles ou qui désirent apprendre le français.

La réalité démographique

La nouvelle vice-présidente à la main-d'œuvre et à l’intelligence économique d’Investissement Québec, Mia Homsy, nous disait récemment à Zone économie que 100 000 personnes quittent le marché du travail au Québec chaque année.

Et on apprenait mercredi que la croissance de la population du Québec ne repose plus que sur l’immigration : les 149 900 personnes qui se sont ajoutées à la démographie québécoise en 2022, 146 000 étaient des immigrants permanents ou temporaires. L'accroissement naturel, qui représente la différence entre les naissances et les décès, n'a ajouté que 2300 personnes. C'est le plus faible accroissement naturel jamais enregistré au Québec.

Il n’est pas nécessaire d’être comptable pour comprendre que le Québec n’a pas le luxe de se passer de l’immigration. En choisissant de croître plus lentement sur le plan démographique par rapport à ses voisins, le Québec s’expose à des enjeux de compétitivité majeurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, qui ne fait que s’atténuer lentement.

Cette réalité économique semble, finalement, avoir été entendue à Québec.