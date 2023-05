Condos sur le golf de Cap-Rouge : la grogne persiste malgré trois propositions

Il s'agit du troisième atelier d'échanges sur le projet depuis 2020, un premier depuis l'élection de l'administration Marchand.

Trois nouveaux scénarios ont été présentés aux citoyens pour l'occasion. Parmi eux, l'un comprend la construction d'un bâtiment qui comprendrait 150 unités à condos. Celui-ci serait situé tout près du chalet actuel, qui serait lui aussi reconstruit.

Une deuxième mouture vise plutôt la construction de deux bâtiments pour un total de 178 unités.

Finalement, la troisième vise la construction de trois bâtiments, pour 190 unités de condos.

Selon le promoteur, une servitude de conservation permettrait de protéger le reste du terrain.

C'est la quatrième fois que le Club et le promoteur, Groupe Tanguay, modifient leur projet depuis 2019. Ils ont notamment diminué de 15 à 7 le nombre d'étages projetés.

À l'époque, les difficultés financières du club de golf expliquaient sa volonté de diversifier ses sources de revenus.

Le projet contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

150 logements minimum

Des centaines de citoyens ont toujours du mal à accepter un tel projet qui aurait des conséquences sur la circulation, l'harmonie visuelle avec le reste du quartier et la conservation d'espaces verts, tant voulus par l'administration Marchand.

Mais surtout, il dénonce l' acharnement du promoteur à construire un minimum de 150 unités.

La rencontre de mercredi a choqué les citoyens parce que depuis le début on revient avec 150 unités, sous différentes formes, différentes hauteurs. Hier, on a dépassé la limite : trois options qui sont dans la démesure , critique Louis Beaupré, membre du comité citoyen Projet Golf de Cap-Rouge.

Même son de cloche pour Marielle Prince, une autre résidente du secteur.

« Il n’y en a pas de consensus. Les gens trouvaient inacceptables les trois projets présentés. Le golf ne peut pas maintenant dire qu'il a l'acceptabilité sociale. » — Une citation de Marielle Prince, résidente de Cap-Rouge

Il reviendra ultimement au promoteur de déposer un projet s'il veut aller de l'avant, malgré la grogne. La Ville, si elle l'accepte, devra ensuite effectuer des changements de zonage, notamment pour en faire un espace résidentiel et changer la vocation récréative du golf.

« C'est inacceptable, même s’il y a eu des changements qui étaient notables et que ç’a diminué, l'ensemble du projet demeure inacceptable. » — Une citation de Marielle Prince, résidente de Cap-Rouge

L'impression qu'on a eue, c'est qu'on nous amenait dans un entonnoir. Le rôle de la Ville, ça nous questionne parce qu'ils ont fait un processus de participation citoyenne [...] On nous dit qu'on entend, mais on recommence. C'était comme si on n’avait rien dit. C'est encore les mêmes problèmes que ça cause , ajoute Mme Prince.

Rupture d'engagement

Louis Beaupré réside à Cap-Rouge depuis des dizaines d'années. Il rappelle que 173 terrains ont été vendus par le golf de Cap-Rouge dans les années 1960.

Introduire un projet immobilier au cœur même d'un espace récréatif, ça nous apparaît comme une rupture d'engagement. On nous promettait un milieu agréable, paisible dans un décor enchanteur. On affirmait que le [golf] avait la charge de respecter le zonage. À l'époque, le golf était gardien du cadre bâti. Soixante ans après, on met ça de côté , se désole le résident de longue date.

Le résident est loin d'être contre le développement du golf. Or, selon lui le golf a plusieurs options pour diversifier ses revenus, notamment l'exploitation de ses terrains durant la saison hivernale. Le terrain de golf, ça fait partie du territoire carougeois. On n’est pas contre le terrain de golf sauf que pour des raisons financières, le golf a opté pour des raisons financières qui dénaturent le golf lui-même .

Préservation de l'espace vert

De son côté, Christian Laliberté s'inquiète de la protection des espaces verts. Selon lui, la construction d'une telle infrastructure dans un quartier résidentiel comme Cap-Rouge créera un précédent et pourrait mener à l'arrivée d'autres promoteurs.

On est venu s'établir, une grande majorité de ceux qui habitent dans le secteur dans un cadre de maison un peu unifamiliale. [...] Implanter une structure de cette dimension-là dans un cadre comme celui-là, ça n'a pas lieu d'être. Ça va complètement à l'encontre de tout le patrimoine bâti qui est là et de toutes les raisons qui ont fait qu'on est venu s'établir dans ce secteur-là .

Acceptabilité sociale

Le conseiller municipal de Cap-Rouge Louis Martin dit être conscient des préoccupations des citoyens, qui existent depuis 2019. La pénurie de logements à Québec est aussi une préoccupation des élus de la Ville.

C'est certain que c'est un projet qui, depuis le début, est très divisé du côté des citoyens. Les citoyens ont des inquiétudes sur l'intégration du projet dans le milieu de Cap-Rouge, les impacts sur le golf, les impacts pour la circulation routière .

Sans vouloir appuyer directement le projet, il rappelle que l'acceptabilité sociale devra être au rendez-vous si le projet venait à aller plus loin.

J'ai toujours dit que je supportais le projet tant qu'il avait de l'acceptabilité sociale, le promoteur lui aussi [...]. Tous les partis au projet ont une grande sensibilité pour que le projet soit accepté par les citoyens , croit-il.

Il attendra le dépôt d'un projet pour la suite, mais constate que le promoteur semble ouvert aux changements.

« Présentement, la décision est entre ses mains à lui [au promoteur]. Soit il dépose le projet tel qu'il a été présenté, soit qu'il retourne à nouveau pour faire une nouvelle mouture, ou qu'il retire le projet au complet. » — Une citation de Louis Martin, conseiller pour le district Cap-Rouge-Laurentien

À l'heure d'écrire ces lignes, nous n'avions pas été en mesure de joindre le conseil d'administration du Golf de Cap-Rouge.