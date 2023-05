KItcisakik et le Canada sur la voie de la réconciliation

Kitcisakik et le Canada estiment avoir franchi une étape importante vers la réconciliation avec la signature d'une entente-cadre guidant la reconnaissance et la mise en oeuvre des droits de la communauté anicinape.

Régis Penosway, chef du Conseil de Kitcisakik, et Marc Miller, ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, ont procédé à la signature officielle de l'entente, vendredi midi à Kitcisakik.

Élaborée conjointement par le Conseil de bande et le gouvernement fédéral, cette entente est soutenue par leur engagement mutuel envers des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui définit un processus de collaboration entre les parties afin d'explorer divers moyens pour répondre aux intérêts et aux besoins spécifiques de Kitcisakik.

L'entente-cadre prévoit notamment un processus de discussion sur de nombreux sujets, dont le régime territorial, la gouvernance des terres, l'autonomie gouvernementale, la fiscalité, le développement économique ainsi que la protection du territoire, de la culture et des droits en lien avec les activités traditionnelles anicinape.

« Devant les nombreux défis auxquels nous devons faire face en tant que Première Nation, et afin d'assurer le mieux-être futur de nos enfants et de nos familles, nous avons la responsabilité de maintenir et de consolider nos relations avec le Canada. L'entente-cadre que nous signons aujourd'hui est un outil permettant d'améliorer nos relations de gouvernement à gouvernement », mentionne le chef Penosway dans un communiqué de presse.

- Plus de détails suivront.