Festival pour enfants : les écoles catholiques veulent éviter les activités LGBT

Une note interne de la Division des écoles catholiques de Saskatoon attire la colère de certains parents et organismes. Dans un courriel envoyé aux enseignants, la division scolaire leur demande d’éviter de visiter une tente aux couleurs de l'arc-en-ciel de la communauté LGBT, lors de leur passage au Festival pour enfants Nutrien.

Dans ce courriel qui date du 17 mai, le surintendant de l’éducation, Tom Hickey, indique que la participation des élèves à ce lieu n’est pas prise en charge par la division scolaire.

Le Festival des enfants de Nutrien aura cette année une tente arc-en-ciel sur le site. D'après la description sur le site internet du festival, l'engagement et la participation de nos élèves à cette activité particulière sur place ne seront pas endossés , souligne-t-il.

Cette note interne a soulevé l’indignation au sein de la communauté.

L’un des organismes qui fournit de nombreux services à la communauté LGBT de Saskatoon, OUTSaskatoon, dit regretter profondément cette directive de limiter l'expérience des enfants à ce festival .

L'organisme LGBT OUTSaskatoon, en juin 2022 appelle la Division des écoles catholiques de Saskatoon a ne pas être une barrière pour l'épanouissement des enfants. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Nous encourageons la division scolaire de ne pas être une barrière, mais de contribuer à l’inclusion dans la province. Surintendants, principaux, enseignants ou parents peuvent influencer les enfants, mais ils ne peuvent nier qui ils sont , note l’organisme.

« Les directives administratives, telles que celles que nous avons vues récemment, ne pourront jamais éteindre la compassion et l'attention qui permettent aux enfants et aux jeunes d'être accueillis, de se sentir valorisés et de s'épanouir à l'école. » — Une citation de Extrait du communiqué de OUTSaskatoon

La coordinatrice pour le Festival de la fierté de Saskatoon, Fran Forsberg, se dit contrariée par la position prise par la Division des écoles catholiques de Saskatoon.

Il s'agit d'une organisation qui est censée prôner l'amour et l'acceptation et c'est du sectarisme et de l'hypocrisie, affirme-t-elle.

Des parents et des enfants bouleversés

Fran Forsberg est également mère de 12 enfants biologiques ou par adoption, dont deux jeunes qui sont transgenres.

Je pense qu'ils mettent les enfants en danger, tant sur le plan de leur santé mentale que sur le plan de leur bien-être physique. Ils ont besoin de s'éduquer eux-mêmes , estime-t-elle.

Fran Forsberg et sa fille Skylar Forsberg dénoncent la division des écoles catholiques de Saskatoon. Photo : (Gracieuseté : Fran Forsberg)

Sa fille Skylar Forsberg est également en colère contre le message de la division scolaire. Cette dernière présentera d'ailleurs un spectacle de drag lors de ce festival, sous la tente aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Je suis bouleversée par le fait qu'ils aient décidé de ne pas emmener les enfants autour de cette tente. Beaucoup de ces enfants pourraient en avoir besoin, car plusieurs personnes dans le système des écoles catholiques se cachent , affirme Skylar Forsberg, qui a également été étudiante dans une école catholique de Saskatoon auparavant.

La mère de famille Taylor Bueckert se dit également consternée par la situation.

Se définissant comme croyante catholique, elle dit accepter l'éducation religieuse que reçoivent les enfants dans les écoles catholiques, mais elle affirme qu'elle n’appuie pas les idéologies homophones ou transphobes .

Il s'agit simplement d'une tente dans le cadre d'un festival pour enfants où ils vont voir des gens déguisés et apprendre des choses auxquelles ils n'ont peut-être pas été habitués auparavant , note Taylor Bueckert.

Dans un communiqué, le Festival des enfants de Nutrien dit avoir pris connaissance de la note provenant de la direction de la Division des écoles catholiques de Saskatoon.

Nous pensons que chaque enfant doit se sentir écouté, aimé, accepté et soutenu, et nous nous efforçons de proposer des spectacles et des activités qui vont dans ce sens , peut-on lire dans le document.

Ce festival artistique se tient depuis 34 ans et est connu comme un lieu de rencontre pour des enfants de 2 à 12 ans qui viennent pour jouer et apprendre en même temps. Cette année, il aura lieu du 1er au 4 juin prochain au parc Kinsmen à Saskatoon.

Contactée, la Division des écoles catholiques de Saskatoon a confirmé qu’il s'agit bien d’une note interne, mais se refuse à tout commentaire pour l'instant.

Avec les informations de Laurence Taschereau