Ce congé de frais s'appliquera à partir de septembre aux étudiants à temps plein, appartenant aux Six Nations de Grand River ou aux Mississaugas of the Credit, qui font un baccalauréat ou des études supérieures.

L'Université de Waterloo croit qu'il s'agit d'une première au Canada.

Dans un communiqué, le président de l'Université Vivek Goel décrit la mesure comme un geste de « décolonisation et de réconciliation » découlant de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

« Nous espérons qu'en réduisant les barrières financières pour ces étudiants, nous les inciterons à participer à nos programmes novateurs. » — Une citation de Vivek Goel, président de l'Université de Waterloo (communiqué)

L'Université de Waterloo facturera également aux étudiants des Premières Nations d'ailleurs au Canada et des États-Unis les tarifs réservés normalement aux Ontariens.

L'institution n'a pas chiffré ses pertes de revenus anticipées.

Par ailleurs, l'établissement continuera à ne pas imposer des frais d'inscription aux étudiants des Premières Nations, Métis et Inuits.