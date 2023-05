L’Université de Sherbrooke s'intéresse au Collège du Mont Sainte-Anne

Des négociations sont en cours en vue de la vente des bâtiments et du terrain du Collège du Mont Sainte-Anne à l'Université de Sherbrooke.

La nouvelle a été confirmée par la direction des communications de l'Université de Sherbrooke. Toutefois, par respect pour les parties prenantes impliquées et les négociations en cours, l’ UdeS ne divulguera aucune information publiquement tant que les discussions seront en cours jusqu’à l’automne .

Dans une lettre envoyée aux parents des élèves de l'école, le directeur général, Olivier Audet, se veut rassurant. La possibilité que les terrains et les bâtiments puissent passer à une institution d’éducation comme l'Université de Sherbrooke est donc une bonne nouvelle, car leur mission et leur raison d’être se rapprochent nettement plus de la nôtre , écrit-il.

Selon M. Audet, la Congrégation des missionnaires de Mariannhill, qui est propriétaire du terrain et des bâtiments, est vieillissante et leurs activités se déroulent majoritairement dans d'autres continents , ce qui expliquerait son désir de départir de l'école.

Plus de détails à venir.