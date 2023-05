Durant sa visite de trois jours, le sénateur a rencontré la direction générale de l'Association des francophones du Nunavut (AFN) et de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN). Il a aussi rencontré la commissaire aux langues du Nunavut, Karliin Aariak, la ministre territoriale de la culture et du Patrimoine, Pamela Gross, et des responsables du Centre Pirurvik, qui offre des cours d'inuktut, la langue inuit.

