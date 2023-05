Ukraine : le bombardement d’une clinique fait au moins 2 morts et 30 blessés

Un missile russe s'est abattu sur une clinique d'aide psychologique de la ville de Dnipro dans l'est de l'Ukraine, vendredi. Les autorités de la région ont fait état d'au moins deux morts et une trentaine de blessés, dont deux enfants.

Une nouvelle attaque de missiles russes, un nouveau crime contre l'humanité , a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

« Seul un État diabolique peut cibler des cliniques. Il ne peut y avoir aucun objectif militaire à cela. C'est de la pure terreur russe. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères français a joint sa voix à celle du président, qualifiant ces bombardements de crimes de guerre et de violation flagrante du droit international humanitaire .

Des images publiées par M. Zelensky montrent un bâtiment dévasté d'où s'échappe de la fumée. Une grande partie de l'étage supérieur de ce qui semblait être un bâtiment de trois étages a été gravement endommagée, tout comme les voitures garées à proximité. Un cadavre couvert d'un drap gisait sur la route à proximité.

Le président ukrainien a qualifié l'attaque à Dnipro de « crime contre l'humanité ». Photo : Reuters / STRINGER

D'autres vidéos montrent des secouristes aidant des personnes au visage ensanglanté à s'échapper de la clinique à travers des couloirs pleins de décombres.

Le gouverneur de la région, Serguiï Lyssak, a déclaré qu'un homme de 69 ans avait été tué alors qu'il passait par là et que le corps d'un autre homme avait été retiré des décombres. Il a ajouté que trois personnes qui pouvaient se trouver dans la clinique au moment de l'attaque manquaient toujours à l'appel.

La Russie a démenti les accusations répétées selon lesquelles ses soldats auraient commis des crimes de guerre en Ukraine et nie cibler délibérément des civils, bien que ses frappes aériennes touchent régulièrement des infrastructures non militaires.

Attaques en Russie

Moscou a aussi fait état de bombardements ukrainiens sur la région frontalière de Belgorod, qui a subi des dizaines de tirs d'artillerie lors des dernières 24 heures, selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Ces tirs, qui ont entraîné des dégâts matériels sans faire de victimes, ont notamment visé le village de Kozinka, dans le district de Graïvoron, où avait eu lieu en début de semaine une incursion de combattants armés venus d'Ukraine. Le village a été touché par 132 obus, selon le gouverneur.

Le district Belgorodski, qui entoure la capitale régionale Belgorod, a été frappé par 14 tirs, notamment de drones, dont l'un a lâché une bombe sur un bâtiment administratif, endommageant sa toiture et faisant exploser les vitres.

À Krasnodar, ville de plus d'un million d'habitants dans le sud de la Russie, des bâtiments ont été endommagés par la frappe de deux drones, qui n'ont pas fait de victimes.

Le président russe, Vladimir Poutine, en rencontre avec le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, le 24 janvier 2023. Photo : sputnik/afp via getty images / MIKHAIL KLIMENTYEV

Le ministère des Affaires étrangères de Russie en a profité pour critiquer vivement les États-Unis, vendredi, après une déclaration sur la chaîne CNN du conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, indiquant que son pays n'avait pas permis à Kiev d'attaquer en territoire russe.

La promesse des responsables américains selon laquelle les États-Unis n'encourageront pas de telles attaques contre la Russie est hypocrite et fausse, étant donné les preuves matérielles directes d'utilisation d'armes et d'équipements fournis pour les Forces armées ukrainiennes par le Pentagone afin de mener des actes terroristes , a affirmé le ministère russe, par voie de communiqué.

« Les actions hostiles des États-Unis, qui sont depuis longtemps parties prenantes du conflit, ont plongé les relations russo-américaines dans une crise profonde et dangereuse, lourde de conséquences imprévisibles. » — Une citation de Le ministère des Affaires étrangères russe

La capitale ukrainienne visée de nouveau

Plus tôt dans la journée, les autorités ukrainiennes ont déclaré avoir abattu 10 missiles et plus de 20 drones lancés par la Russie lors d'attaques nocturnes sur Kiev, la ville de Dnipro et les régions à l'est du pays. Il s'agirait d'une 13e attaque russe sur la capitale de l'Ukraine depuis début mai.

Le bureau du président Volodymyr Zelensky a déclaré dans un communiqué qu'un incendie s'était déclaré à la périphérie de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, après qu'un dépôt pétrolier a été attaqué à deux reprises. Des équipements de pompage de produits pétroliers ont aussi été endommagés.

L'armée russe a confirmé avoir mené des frappes nocturnes sur l'Ukraine, assurant avoir visé des sites de stockage de munitions et avoir touché tous les sites désignés .

Après des mois d'attaques sur les infrastructures énergétiques, la Russie a réorienté ses frappes de missiles pour tenter de perturber les préparatifs d'une contre-attaque ukrainienne, a déclaré la semaine dernière un haut responsable ukrainien du renseignement militaire. Les attaques visent de plus en plus les installations et les fournitures militaires, a-t-il ajouté.

L'Ukraine dit s'apprêter à lancer une contre-offensive d'ampleur destinée à repousser les troupes russes, après avoir reçu de multiples livraisons d'armes occidentales.

Un militaire ukrainien tire un lance-grenades antichar non loin de la ville de Bakhmout. Photo : Reuters

Autre source de tensions, le Bélarus, allié de Moscou, a affirmé jeudi soir que la Russie avait commencé à déployer des armes nucléaires sur son territoire, conformément à une annonce faite en mars par Vladimir Poutine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'a pas confirmé ces informations vendredi, se contentant de souligner que le Bélarus est confronté à des attitudes inamicales, voire hostiles, de la part de pays voisins .

En visite au Vietnam, Dmitri Medvedev, ancien président russe et vice-président du Conseil de sécurité du pays, a pour sa part affirmé que toutes les propositions de plans pour la paix seraient étudiées, mais que des discussions seront impossibles tant que Volodymyr Zelensky sera à la tête de l'Ukraine.

Avec les informations de l'Agence France-Presse, Reuters,CNN et BBC News