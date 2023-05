Retour à la normale au centre de tri de Grande-Rivière

Pendant environ trois semaines, une partie des matières recyclables des MRC de La Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé a dû être expédiée à Rivière-du-Loup pour y être traitée puisque la Régie ne disposait pas de l’espace nécessaire pour les entreposer en totalité.

« Trois semaines de calvaire, de cauchemar, avec des coûts importants. » — Une citation de Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie.

D’après la directrice de la Régie, Nathalie Drapeau, c’est une barre de métal placée à tort dans un bac de récupération ou par un autre objet qui n’aurait pas dû se retrouver sur la chaîne de tri qui aurait déchiré le tapis du convoyeur.

Elle rappelle que le bac bleu n’est pas l’endroit pour déposer des objets comme une bonbonne de propane, un gallon de peinture, des piles, des balles de fusil, de grosses pièces de métal. Il ne faut pas penser que les trieurs sont capables de tout attraper, donc ça passe vite, ça passe épais sur la courroie.

Nathalie Drapeau se réjouit que cette situation soit désormais réglée, mais souligne que des éléments qui ne devraient pas se retrouver au centre de tri sont constamment présents dans les bacs.

Elle estime que beaucoup de gens ignorent l’impact de leur geste. On en reçoit à l’année. Le lien est peut-être plus avec une incompréhension de l’impact potentiel. On se dit "Ah ben de toute façon, ça rentre dans un gros camion puis il n’y aura pas de problème".

Nathalie Drapeau, directrice générale du Centre de tri de Grande-Rivière estime que beaucoup de gens ignorent l'impact des objets inappropriés qui sont mis dans le bac bleu. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La gestionnaire espère que la médiatisation de cette situation aura permis de sensibiliser la population quant à ce qu’il convient ou non de mettre dans le bac bleu. Ça nous a permis vraiment d’en parler beaucoup, commente Mme Drapeau, on a reçu des commentaires de citoyens, de collaborateurs, de partenaires.

Après une reprise des activités mercredi, la gestionnaire indique toutefois que son équipe est désormais en mode récupération. On n’est pas 100 % opérationnels. Ça va nous prendre quelques semaines pour rattraper tout le matériel qui a été entreposé. Il va falloir qu’on épuise cet inventaire , explique la DG.

Il est encore trop tôt pour préciser avec exactitude les dépenses encourues par cette situation, mais Mme Drapeau estime que la facture coûtera au minimum 80 000 $ et pourrait grimper jusqu’à 100 000 $.

L’événement aurait pu être encore plus désastreux puisque des équipements de 2 M$ venaient tout juste d’être installés au centre de tri. J’aurais été bien malheureuse que ces équipements soient aussi affectés par cet événement, mais on on l’a échappé belle , commente Nathalie Drapeau.

Déconstruire pour reconstruire

Nathalie Drapeau était conférencière au 44e Colloque régional du Réseau environnement du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui s’est tenu à Amqui, jeudi.

La Régie a réalisé un projet-pilote afin d'évaluer ce qui pouvait être récupéré lors de la déconstruction d'un bâtiment au lieu d'une démolition. (Photo d'archive) Photo : iStock

Elle y a présenté son projet-pilote de déconstruction afin d’inspirer d’autres initiatives du genre en région. L’an dernier, la Régie a piloté le projet de déconstruction du bâtiment de l’ancienne quincaillerie BMR de Grande-Rivière pour évaluer ce qui pouvait être récupéré et réutilisé.

On a quand même extrait des ressources premières, des matières premières pour produire le 2 par 4, le 2 par 6, la feuille de tôle , souligne Mme Drapeau. Alors, si on peut lui donner une 2e vie, même une 3e vie, on vient économiser beaucoup sur l’extraction même des matières.

En fin de compte, le coût de la déconstruction s’est avéré équivalent à celui d’une démolition. La vente des matériaux récupérés a rapporté 10 000 $ à la Régie.

La Régie aimerait déposer son rapport sur son expérience au cours des deux prochaines semaines.

Avec la collaboration de Roxanne Langlois