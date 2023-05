L’offre de services revue cet été au CIUSSS MCQ

Le nombre de chirurgies et certains services en CLSC seront réduits durant la période estivale en Mauricie et au Centre-du-Québec. De plus, une centaine de lits dans les hôpitaux ainsi que 20 places en CHSLD seront fermés. L’objectif est d’accorder les vacances à tout le personnel de la santé qui en a demandé.

On n'a pas de fermeture majeure, mais on va faire quelques fermetures partielles pour permettre aux gens d’aller prêter main-forte dans certains secteurs cliniques critiques , mentionne la directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Christine Laliberté.

Les secteurs jugés critiques sont notamment les urgences, les soins intensifs, les milieux d'hébergement, la protection de la jeunesse, l’obstétrique, l’oncologie ainsi que les chirurgies urgentes et semi-urgentes.

« Chaque été, avec la pénurie de main-d'œuvre, les gens se demandent : "est-ce qu’on va pouvoir avoir nos vacances?" Mais pour nous, c'est vraiment la priorité numéro un. » — Une citation de Christine Laliberté, directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés au CIUSSS MCQ

On cherche à trouver l'équilibre pour pouvoir justement maintenir une offre de service de qualité, sécuritaire, puis offrir les vacances à tout le monde , affirme Mme Laliberté.

Changements aux services

Environ 7,5 % (114 sur 1500) des lits de courte durée dans les différentes unités des centres hospitaliers de la Mauricie et du Centre-du-Québec seront fermés. De plus, les salles de chirurgie fonctionneront à 70 % de leur capacité. Chaque année, le nombre de chirurgies est réduit durant la période estivale.

Services modulés durant la période estivale 2023 Services modulés durant la période estivale 2023 Types de services Modulations prévues Chirurgies Les salles de chirurgies seront ouvertes à la hauteur d’environ 70 %. Centres hospitaliers Environ 114 lits de courte durée sur un total de 1500 pourraient être fermés. Urgences Aucun changement, sauf à Fortierville où l'urgence est fermée les jeudis CHSLD Fermeture de 10 lits au CHSLD de Fortierville et de 10 lits au CHSLD Marguerite-D’Youville à Drummondville CLSC et cliniques externes Certains services (ex. : soins infirmiers, suivis postnataux, vaccination) seront réorganisés en fonction du personnel disponible.

Les urgences rouleront au même rythme durant l’été, sauf à Fortierville où les heures d’ouverture sont déjà réduites en raison du manque de médecins. L’urgence est fermée tous les jeudis.

Dix lits seront fermés au CHSLD de Fortierville en raison du manque de main-d’œuvre durant la période estivale. Certains de ces lits sont déjà inoccupés et les autorités régionales de la santé ont déjà commencé à sonder des résidents pour trouver des volontaires prêts à déménager.

Dix lits seront aussi fermés au CHSLD Marguerite-D’Youville, à Drummondville. Il s’agit de lits non occupés, selon le CIUSSS MCQ .